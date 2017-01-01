В Южном военном округе начались сборы войсковых разведчиков В Южном военном округе (ЮВО) начались масштабные лагерные сборы подразделений и воинских частей войсковой разведки. В них примут участие более двух тысяч военнослужащих.



Как рассказали в пресс-службе ЮВО, в течение месяца сборы пройдут на девяти полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае, Крыму, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Армении и Абхазии. Во время занятий военнослужащие в составе разведдозоров научатся выводить из строя коммуникации условного противника, организовывать поиск, засаду и налет, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.



Разведчики отработают навыки наведения бомбардировочной авиации на цели условного противника с использованием комплексов «Стрелец». А также используют возможности станции ближней разведки СБР-3, которая позволяет обнаружить личный состав и технику противника при любой погоде на расстоянии до 3 километров.



Итогом учебных мероприятий станут соревнования, на которых определят лучшие подразделения войсковой разведки в объединениях ЮВО.





Фото: structure.mil.ru

В Южном военном округе (ЮВО) начались масштабные лагерные сборы подразделений и воинских частей войсковой разведки. В них примут участие более двух тысяч военнослужащих.Как рассказали в пресс-службе ЮВО, в течение месяца сборы пройдут на девяти полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае, Крыму, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Армении и Абхазии. Во время занятий военнослужащие в составе разведдозоров научатся выводить из строя коммуникации условного противника, организовывать поиск, засаду и налет, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.Разведчики отработают навыки наведения бомбардировочной авиации на цели условного противника с использованием комплексов «Стрелец». А также используют возможности станции ближней разведки СБР-3, которая позволяет обнаружить личный состав и технику противника при любой погоде на расстоянии до 3 километров.Итогом учебных мероприятий станут соревнования, на которых определят лучшие подразделения войсковой разведки в объединениях ЮВО.



