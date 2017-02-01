Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

» » Добыча рыбы по всей стране не удовлетворяет потребности россиян

Добыча рыбы по всей стране не удовлетворяет потребности россиян

Сегодня, 18:26
Lopatin
Добыча рыбы по всей стране не удовлетворяет потребности россиянДобыча и производство рыбы по всей России не удовлетворяет потребности россиян, сообщает портал rostovgazeta.ru со ссылкой на председателя правления Ассоциации «Ростоврыбком» Ефима Мазяра.

«У нас по России 100 тонн рыбы вылавливают, 200 тонн мы получаем при разведении в прудах. А потребность наша где-то 560-600 тысяч тонн. То есть мы не обеспечиваем того минимума, который необходим для нормальной жизнедеятельности организма», – заявил Мазяр.

Он также отметил, что норма потребления пресноводных сортов рыб составляет 4 килограмма в год на душу населения.


Фото: abcBiznes.RU
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

За браконьерский вылов рыбы грозит суровое наказание

Под Волгоградом в багажнике автомобиля обнаружено 30 килограммов рыбы

Ветеринарная служба Волгограда выявила нитраты в бахчевых культурах

В Волгограде откроется специализированный рыбный магазин «Океан»

В Волгоградской области сожгли 40 тонн сена

Горе-рыбакам из Калачевского района грозит срок до двух лет

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги