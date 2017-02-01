Добыча рыбы по всей стране не удовлетворяет потребности россиян Добыча и производство рыбы по всей России не удовлетворяет потребности россиян, сообщает портал



«У нас по России 100 тонн рыбы вылавливают, 200 тонн мы получаем при разведении в прудах. А потребность наша где-то 560-600 тысяч тонн. То есть мы не обеспечиваем того минимума, который необходим для нормальной жизнедеятельности организма», – заявил Мазяр.



Он также отметил, что норма потребления пресноводных сортов рыб составляет 4 килограмма в год на душу населения.





Фото: abcBiznes.RU Добыча и производство рыбы по всей России не удовлетворяет потребности россиян, сообщает портал rostovgazeta.ru со ссылкой на председателя правления Ассоциации «Ростоврыбком» Ефима Мазяра.«У нас по России 100 тонн рыбы вылавливают, 200 тонн мы получаем при разведении в прудах. А потребность наша где-то 560-600 тысяч тонн. То есть мы не обеспечиваем того минимума, который необходим для нормальной жизнедеятельности организма», – заявил Мазяр.Он также отметил, что норма потребления пресноводных сортов рыб составляет 4 килограмма в год на душу населения.



