МЧС России расширит штат спасателей на юге России МЧС России оставит всего 4 региональных центра вместо 8 ранее существовавших. Так, в рамках реализации новой стратегии развития министерства в состав Южного регионального центра вошли главные управления ведомства по субъектам Северо-Кавказского федерального округа. Об этом на встрече с журналистами в Ставрополе рассказал начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.



По его словам, уже идет процесс передачи управления, который завершится в первом квартале этого года. «Высвобождаемая штатная численность будет направлена на создание и усиление аэромобильных подразделений, усиление дежурных подразделений федеральной противопожарной службы и спасательных воинских формирований МЧС России. Все оперативные и реагирующие подразделения ведомства остаются в прежних местах дислокации, несут службу по предназначению и реорганизационными мероприятиями затронуты не будут», – подчеркнул начальник регионального центра.



На встрече с представителями СМИ Игорь Одер отметил, что в ведомстве внедряются новые принципы подготовки личного состава и его стимулирования для профессионального роста и спецподготовки для работы в сложных условиях.



Уже второй год МЧС России работает над внедрением новой системы управления. Сокращается управленческое звено, и одновременно усиливаются реагирующие подразделения. Масштабное совершенствование структуры ведомства продолжится до 2020 года, сообщили в пресс-службе МЧС России.





Фото: 34.mchs.gov.ru МЧС России оставит всего 4 региональных центра вместо 8 ранее существовавших. Так, в рамках реализации новой стратегии развития министерства в состав Южного регионального центра вошли главные управления ведомства по субъектам Северо-Кавказского федерального округа. Об этом на встрече с журналистами в Ставрополе рассказал начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.По его словам, уже идет процесс передачи управления, который завершится в первом квартале этого года. «Высвобождаемая штатная численность будет направлена на создание и усиление аэромобильных подразделений, усиление дежурных подразделений федеральной противопожарной службы и спасательных воинских формирований МЧС России. Все оперативные и реагирующие подразделения ведомства остаются в прежних местах дислокации, несут службу по предназначению и реорганизационными мероприятиями затронуты не будут», – подчеркнул начальник регионального центра.На встрече с представителями СМИ Игорь Одер отметил, что в ведомстве внедряются новые принципы подготовки личного состава и его стимулирования для профессионального роста и спецподготовки для работы в сложных условиях.Уже второй год МЧС России работает над внедрением новой системы управления. Сокращается управленческое звено, и одновременно усиливаются реагирующие подразделения. Масштабное совершенствование структуры ведомства продолжится до 2020 года, сообщили в пресс-службе МЧС России.



