Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

» » МЧС России расширит штат спасателей на юге России

МЧС России расширит штат спасателей на юге России

Сегодня, 09:16
Lopatin
МЧС России расширит штат спасателей на юге РоссииМЧС России оставит всего 4 региональных центра вместо 8 ранее существовавших. Так, в рамках реализации новой стратегии развития министерства в состав Южного регионального центра вошли главные управления ведомства по субъектам Северо-Кавказского федерального округа. Об этом на встрече с журналистами в Ставрополе рассказал начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

По его словам, уже идет процесс передачи управления, который завершится в первом квартале этого года. «Высвобождаемая штатная численность будет направлена на создание и усиление аэромобильных подразделений, усиление дежурных подразделений федеральной противопожарной службы и спасательных воинских формирований МЧС России. Все оперативные и реагирующие подразделения ведомства остаются в прежних местах дислокации, несут службу по предназначению и реорганизационными мероприятиями затронуты не будут», – подчеркнул начальник регионального центра.

На встрече с представителями СМИ Игорь Одер отметил, что в ведомстве внедряются новые принципы подготовки личного состава и его стимулирования для профессионального роста и спецподготовки для работы в сложных условиях.

Уже второй год МЧС России работает над внедрением новой системы управления. Сокращается управленческое звено, и одновременно усиливаются реагирующие подразделения. Масштабное совершенствование структуры ведомства продолжится до 2020 года, сообщили в пресс-службе МЧС России.


Фото: 34.mchs.gov.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Семье погибшего под Иркутском волгоградского летчика вручили госнаграду

В Волгограде развернуты пункты размещения для людей, чьи квартиры разрушены взрывом

В Волгограде подготовка к Параду Победы идет полным ходом

Условный пожар в здании ГУ МВД по Волгоградской области ликвидирован

В Волгоград прибыл новый начальник наркоконтроля

Подведены итоги деятельности РСЧС Волгоградской области

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги