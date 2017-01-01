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Ученые узнали, как появляются леворукие люди

Сегодня, 10:29
Lopatin
Ученые узнали, как появляются леворукие людиИсследователи из Нидерландов во главе с Каролин де Ковел (Carolien de Kovel) обнаружили, что леворукость или праворукость определяется генами, которые активируются в период развития эмбриона и отвечают за расположение органов в организме.

Как сообщает портал «Вести-медицина», к своему выводу ученые пришли после того, как проследили за развитие эмбриона в течение первых 8 недель. Оказалось, что скорость развития правой и левой сторон спинного мозга отличалась в зависимости от того, какие именно гены активировались в этот период. Склонность к праворукости или леворукости была заметна уже у восьминедельного эмбриона – одни более активно шевелили правой рукой, а другие – левой.

Ученым известно, что лево- или праворукость связаны с асимметрией в строении головного мозга. У правшей доминирующим является левое полушарие, а у леворуких людей – правое. Но до недавнего времени было неясно, что провоцирует развитие такой асимметрии.

Впрочем, привычка пользоваться той или иной рукой не определяется генами на 100% — свой вклад вносят и ряд внешних факторов. Согласно статистике, лишь 10% жителей Земли леворукие.


Фото: vnews.agency
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