Ученые узнали, как появляются леворукие люди Исследователи из Нидерландов во главе с Каролин де Ковел (Carolien de Kovel) обнаружили, что леворукость или праворукость определяется генами, которые активируются в период развития эмбриона и отвечают за расположение органов в организме.



Как сообщает портал



Ученым известно, что лево- или праворукость связаны с асимметрией в строении головного мозга. У правшей доминирующим является левое полушарие, а у леворуких людей – правое. Но до недавнего времени было неясно, что провоцирует развитие такой асимметрии.



Впрочем, привычка пользоваться той или иной рукой не определяется генами на 100% — свой вклад вносят и ряд внешних факторов. Согласно статистике, лишь 10% жителей Земли леворукие.





Фото: vnews.agency Исследователи из Нидерландов во главе с Каролин де Ковел (Carolien de Kovel) обнаружили, что леворукость или праворукость определяется генами, которые активируются в период развития эмбриона и отвечают за расположение органов в организме.Как сообщает портал «Вести-медицина» , к своему выводу ученые пришли после того, как проследили за развитие эмбриона в течение первых 8 недель. Оказалось, что скорость развития правой и левой сторон спинного мозга отличалась в зависимости от того, какие именно гены активировались в этот период. Склонность к праворукости или леворукости была заметна уже у восьминедельного эмбриона – одни более активно шевелили правой рукой, а другие – левой.Ученым известно, что лево- или праворукость связаны с асимметрией в строении головного мозга. У правшей доминирующим является левое полушарие, а у леворуких людей – правое. Но до недавнего времени было неясно, что провоцирует развитие такой асимметрии.Впрочем, привычка пользоваться той или иной рукой не определяется генами на 100% — свой вклад вносят и ряд внешних факторов. Согласно статистике, лишь 10% жителей Земли леворукие.



