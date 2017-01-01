Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

» » Волжане изобразили на площади сердце в честь Дня всех влюбленных

Волжане изобразили на площади сердце в честь Дня всех влюбленных

Сегодня, 11:04
Lopatin
Волжане изобразили на площади сердце в честь Дня всех влюбленных
Фото: Руслан Герасимов \ Novostivolgograda.ru

В воскресенье, 12 февраля, в Волжском состоялся романтический флешмоб «Сердце города», посвященный Дню всех влюбленных. В семь вечера на площади Ленина собрались около 200 горожан, которые выстроились в форме сердца и зажгли фонарики на своих мобильных телефонах. Сверху это зрелище было снято с квадрокоптера.

Волжане изобразили на площади сердце в честь Дня всех влюбленных

Организатором этой акции выступила Молодежная администрация Волжского. Ее председатель Александр Подереча рассказал, что на мероприятие удалось привлечь не только молодежь, но и людей старшего возраста, представителей общественных организаций.

Волжане изобразили на площади сердце в честь Дня всех влюбленных

«На площади заранее были нанесены отметки, чтобы сердце получилось ровным. Десять волонтеров отряда «Арго», отвечавшие каждый за свой сектор, выстроили людей за 2-3 минуты. Затем собравшиеся зажгли фонарики и стали опускать их вверх-вниз, чтобы получилось «бьющееся сердце». Думаю, что со стороны это выглядело очень красиво», - считает Александр Подереча.

Волжане изобразили на площади сердце в честь Дня всех влюбленных

По его словам, видеосъемку, сделанную сверху, сможет увидеть любой желающий на странице «ВКонтакте» Молодежной администрации, а также на сайте компании PowerNet, которая предоставила квадрокоптер. Видео будет опубликовано уже завтра, в День всех влюбленных.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волжан приглаcили на масштабный флешмоб «Сердце города»

В регионе проходит интернет-акция «Сталинград в моем сердце»

Завтра по Волжскому проедет «влюбленный» автобус

Огонь Победы в каждом сердце!

В субботу в Волжском пройдет благотворительная акция

Мама 11 детей удостоена знака «Материнское сердце»

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги