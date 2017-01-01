Волжане изобразили на площади сердце в честь Дня всех влюбленных

Фото: Руслан Герасимов \ Novostivolgograda.ru



В воскресенье, 12 февраля, в Волжском состоялся романтический флешмоб «Сердце города», посвященный Дню всех влюбленных. В семь вечера на площади Ленина собрались около 200 горожан, которые выстроились в форме сердца и зажгли фонарики на своих мобильных телефонах. Сверху это зрелище было снято с квадрокоптера.







Организатором этой акции выступила Молодежная администрация Волжского. Ее председатель Александр Подереча рассказал, что на мероприятие удалось привлечь не только молодежь, но и людей старшего возраста, представителей общественных организаций.







«На площади заранее были нанесены отметки, чтобы сердце получилось ровным. Десять волонтеров отряда «Арго», отвечавшие каждый за свой сектор, выстроили людей за 2-3 минуты. Затем собравшиеся зажгли фонарики и стали опускать их вверх-вниз, чтобы получилось «бьющееся сердце». Думаю, что со стороны это выглядело очень красиво», - считает Александр Подереча.







По его словам, видеосъемку, сделанную сверху, сможет увидеть любой желающий на странице «ВКонтакте» Молодежной администрации, а также на сайте компании PowerNet, которая предоставила квадрокоптер. Видео будет опубликовано уже завтра, в День всех влюбленных. В воскресенье,в Волжском состоялся романтический, посвященный. В семь вечера на площади Ленина собрались, которые выстроились в форме сердца и зажгли фонарики на своих мобильных телефонах. Сверху это зрелище было снято с квадрокоптера.Организатором этой акции выступила. Ее председательрассказал, что на мероприятие удалось привлечь не только молодежь, но и людей старшего возраста, представителей общественных организаций., - считаетПо его словам, видеосъемку, сделанную сверху, сможет увидеть любой желающий на странице «ВКонтакте» Молодежной администрации, а также на сайте компании PowerNet, которая предоставила квадрокоптер. Видео будет опубликовано уже завтра, в День всех влюбленных.



