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Волжане изобразили на площади сердце в честь Дня всех влюбленных
Сегодня, 11:04
Фото: Руслан Герасимов \ Novostivolgograda.ru
В воскресенье, 12 февраля, в Волжском состоялся романтический флешмоб «Сердце города», посвященный Дню всех влюбленных. В семь вечера на площади Ленина собрались около 200 горожан, которые выстроились в форме сердца и зажгли фонарики на своих мобильных телефонах. Сверху это зрелище было снято с квадрокоптера.
Организатором этой акции выступила Молодежная администрация Волжского. Ее председатель Александр Подереча рассказал, что на мероприятие удалось привлечь не только молодежь, но и людей старшего возраста, представителей общественных организаций.
«На площади заранее были нанесены отметки, чтобы сердце получилось ровным. Десять волонтеров отряда «Арго», отвечавшие каждый за свой сектор, выстроили людей за 2-3 минуты. Затем собравшиеся зажгли фонарики и стали опускать их вверх-вниз, чтобы получилось «бьющееся сердце». Думаю, что со стороны это выглядело очень красиво», - считает Александр Подереча.
По его словам, видеосъемку, сделанную сверху, сможет увидеть любой желающий на странице «ВКонтакте» Молодежной администрации, а также на сайте компании PowerNet, которая предоставила квадрокоптер. Видео будет опубликовано уже завтра, в День всех влюбленных.
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