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Госдума требует ввести уголовное наказание за склонение детей к суициду

Сегодня, 14:36
Lopatin
Госдума требует ввести уголовное наказание за склонение детей к суициду

Госдума выступает за введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству несовершеннолетних. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди детей и подростков, передает сегодня ТАСС.

«Мы предлагаем установить уголовную ответственность для всех тех, кто склоняет несовершеннолетних к самоубийствам, кто создает те самые опасные организованные виды деятельности, вовлекая туда совершеннолетних, тем самым подталкивая их к самоубийству и совершению действий противоправных и заведомо опасных», – сказала она.

По словам вице-спикера Госдумы, законодательство и общество «оказались не готовы» к появлению организованных интернет-сообществах подобного рода. «Предлагаем ввести ответственность, когда доведение до самоубийства не имеет материального состава, когда оно направлено на широкий круг лиц», – пояснила депутат.

Госдума предлагает ввести в УК новую статью «Содействие или склонение к совершению самоубийства»: за склонение к самоубийству путем уговоров, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства.

Фото: ok.ru
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