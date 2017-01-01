Госдума требует ввести уголовное наказание за склонение детей к суициду



Госдума выступает за введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству несовершеннолетних. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди детей и подростков, передает сегодня



«Мы предлагаем установить уголовную ответственность для всех тех, кто склоняет несовершеннолетних к самоубийствам, кто создает те самые опасные организованные виды деятельности, вовлекая туда совершеннолетних, тем самым подталкивая их к самоубийству и совершению действий противоправных и заведомо опасных», – сказала она.



По словам вице-спикера Госдумы, законодательство и общество «оказались не готовы» к появлению организованных интернет-сообществах подобного рода. «Предлагаем ввести ответственность, когда доведение до самоубийства не имеет материального состава, когда оно направлено на широкий круг лиц», – пояснила депутат.



Госдума предлагает ввести в УК новую статью «Содействие или склонение к совершению самоубийства»: за склонение к самоубийству путем уговоров, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства.



Фото: ok.ru Госдума выступает за введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству несовершеннолетних. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди детей и подростков, передает сегодня ТАСС , – сказала она.По словам вице-спикера Госдумы, законодательство и общество «оказались не готовы» к появлению организованных интернет-сообществах подобного рода.– пояснила депутат.Госдума предлагает ввести в УК новую статью «Содействие или склонение к совершению самоубийства»: за склонение к самоубийству путем уговоров, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства.



