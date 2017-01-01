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» » Призывники не будут проходить службу на кораблях Северного флота

Призывники не будут проходить службу на кораблях Северного флота

Сегодня, 09:49
Lopatin
Призывники не будут проходить службу на кораблях Северного флотаНа боевых кораблях Северного флота оставят только контрактников, а матросов срочной службы отправят служить в сухопутные части, например, в морскую пехоту. Об этом сегодня сообщает газета «Известия» со ссылкой на штаб Северного флота.

Призывники этого года уже не попадут на боевые корабли. Главная причина – только профессиональные военные смогут справиться с эксплуатацией современных кораблей.

«В последнее время увеличилось количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5–7 лет», – рассказал «Известиям» бывший заместитель главнокомандующего Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов.


Фото: interpolit.ru
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