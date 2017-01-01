Призывники не будут проходить службу на кораблях Северного флота На боевых кораблях Северного флота оставят только контрактников, а матросов срочной службы отправят служить в сухопутные части, например, в морскую пехоту. Об этом сегодня сообщает газета



Призывники этого года уже не попадут на боевые корабли. Главная причина – только профессиональные военные смогут справиться с эксплуатацией современных кораблей.



«В последнее время увеличилось количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5–7 лет», – рассказал «Известиям» бывший заместитель главнокомандующего Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов.





Фото: interpolit.ru На боевых кораблях Северного флота оставят только контрактников, а матросов срочной службы отправят служить в сухопутные части, например, в морскую пехоту. Об этом сегодня сообщает газета «Известия» со ссылкой на штаб Северного флота.Призывники этого года уже не попадут на боевые корабли. Главная причина – только профессиональные военные смогут справиться с эксплуатацией современных кораблей.«В последнее время увеличилось количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5–7 лет», – рассказал «Известиям» бывший заместитель главнокомандующего Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов.



