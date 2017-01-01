В Волгограде ищут маньяка азиатской внешности, который нападает на подростков







На вид подозреваемому до 30 лет, азиат , рост 175 сантиметров, худой, длинные волосы черного цвета. Из одежды на нем потерпевшие запомнили темные брюки, пуховик с капюшоном, вязаные перчатки и шапку.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о разыскиваемом лице, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (8-41656) 4-73-28, (8-4162) 22-14-00 или «02» Хотя нападения мужчина совершил за тысячи километров от Волгограда в городе Тынде Амурской области, следователи не исключают вероятности его появления на территории нашего региона и призывают жителей проявлять бдительность.На вид подозреваемому до 30 лет, азиат , рост 175 сантиметров, худой, длинные волосы черного цвета. Из одежды на нем потерпевшие запомнили темные брюки, пуховик с капюшоном, вязаные перчатки и шапку.Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о разыскиваемом лице, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (8-41656) 4-73-28, (8-4162) 22-14-00 или «02»



