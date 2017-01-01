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» » МЧС предупредило волгоградцев о снегопаде и усилении ветра

МЧС предупредило волгоградцев о снегопаде и усилении ветра

Сегодня, 11:37
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МЧС предупредило волгоградцев о снегопаде и усилении ветраПо прогнозу Волгоградского ЦГМС, Во вторник, 14 февраля, на территории области и в Волгограде ожидаются снегопады и усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом «НовостиВолгограда.ру» известили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на сообщение Волгоградского ЦГМС.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 февраля в течение суток в регионе также пройдут метели и сильные снегопады, а скорость ветра будет достигать до 15-20 м/с, метели. В отдельных районах опасность для автомобилистов будут представлять туманы, гололед и налипание мокрого снега.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей региона воздержаться от использования автотранспорта. Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Не планировать поездки на дальние расстояния. Соблюдать элементарные требования безопасности. При возникновении экстренной ситуации следует звонить по телефону аварийно-спасательной службы «101» (для любых операторов сотовой связи).


Фото: severpost.ru
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