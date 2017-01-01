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» » В конце марта ОНФ проверит качество дорог в Южном федеральном округе

В конце марта ОНФ проверит качество дорог в Южном федеральном округе

Сегодня, 13:34
Lopatin
В конце марта ОНФ проверит качество дорог в Южном федеральном округеАктивисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены в 2017 году проехать с инспекцией по всем регионам России, чтобы проверить качество автодорог. Об этом агентству ТАСС заявил активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

«Мы проводили инспекции раньше, и в этом году будет большая инспекция. По результатам прошлых инспекций мы в органы власти направляли запросы, чтобы получить ответы, что они будут делать с проблемными дорогами, о которых мы собирали информацию. Нам приходили разные ответы, и в этом году мы посмотрим, что же произошло и есть ли изменения», – сказал Цопов.

В свою очередь, координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев (фракция «Единая Россия») отметил, что есть «тревожные сигналы», что в некоторых регионах «ничего не изменилось» в ситуации с качеством автодорог.

По его словам, в конце марта активисты посетят Южный федеральный округ и Кавказ, в апреле – Центральный федеральный округ, в мае-июне – Северо-Запад, потом Поволжье. «До сентября доедем до Дальнего Востока», – заключил Васильев.


Фото: kremlinrus.ru
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