Сенатор Мизулина попросит прокуратуру проверить «группы смерти» в соцсетях



Член Совета Федерации РФ Елена Мизулина готовит официальный запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить так называемые «группы смерти», действующие в социальных сетях. Об этом сообщается сегодня на ее официальном



Как отмечает Мизулина, в последнее время в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram снова стали распространяться хештеги, «имеющие отношение к громкой истории с группами самоубийц в соцсетях, всколыхнувшей страну год назад. Тогда, в результате проведенного журналистского расследования, вскрылись факты гибели 130 детей, так или иначе участвовавших в смертельных виртуальных играх».



«Используя игровые методики, детей завлекают в эти группы и подвергают смертельной опасности, побуждая самостоятельно уйти из жизни. Многие дети просто не в состоянии оценить реальную угрозу. Для них — это лишь виртуальная игра, забава, которая ничем плохим по определению закончиться не может. Тревогу бьют уже не только в центральных регионах, но и в Омской области, Красноярском крае, Дагестане. В смертельные игры оказались втянуты подростки России, Казахстана, Киргизии, Украины», – говорится в сообщении.



Сенатор напоминает, что, по информации Следственного комитета России, ранее выявленные суицидальные группы были хорошо организованным сообществом, детей сознательно заставляли совершать самоубийство.



«Полагаю, что необходимо проверить эти сообщества. Я готовлю официальный запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести прокурорскую проверку групп и аккаунтов в социальных сетях, и, в случае выявления фактов нарушения законодательства, принять меры прокурорского реагирования», — подчеркнула Елена Мизулина.



Фото: tsargrad.tv готовит официальный запрос на имя генерального прокурора РФс просьбой проверить так называемые, действующие в социальных сетях. Об этом сообщается сегодня на ее официальном сайте Как отмечает Мизулина, в последнее время в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram снова стали распространяться хештеги,, – говорится в сообщении.Сенатор напоминает, что, по информации Следственного комитета России, ранее выявленные суицидальные группы были хорошо организованным сообществом, детей сознательно заставляли совершать самоубийство., — подчеркнула



