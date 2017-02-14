Волжане готовятся отметить 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана



15 февраля будет отмечаться 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В этот день в Волжском в 10 утра состоится церемония возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Такая же церемония в полдень пройдет и в поселке Краснооктябрьский у могил погибших воинов, сообщили в пресс-службе городской мэрии.



Волжская автоколонна №1732 предоставит в этот день автобусы для посещения могил воинов-интернационалистов на городском кладбище. Как рассказали в администрации города, что за время военных действий в Афганистане с 1979 по 1989 годы погибли более 15 тысяч советских военнослужащих. Среди погибших – 20 волжан, один – пропавший без вести.



В два часа дня 15 февраля в Волжском институте экономики, педагогики и права начнется фестиваль военно-патриотических клубов. Зрители увидят показательные выступления студенческого оперативного отряда, Волжской молодежной организации «Айсберг». В фестивале также примут участие региональные военно-патриотические организации «Витязь», «Росич» и представители «Федерации казачьего рукопашного боя». будет отмечатьсягодовщина вывода советских войск из Афганистана. В этот день в Волжскомсостоится церемония возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Такая же церемония в полдень пройдет и в поселке Краснооктябрьский у могил погибших воинов, сообщили в пресс-службе городской мэрии.предоставит в этот день автобусы для посещения могил воинов-интернационалистов на городском кладбище. Как рассказали в администрации города, что за время военных действийпогибли болеесоветских военнослужащих. Среди погибших –– пропавший без вести.в Волжском институте экономики, педагогики и права начнется фестиваль военно-патриотических клубов. Зрители увидят показательные выступления студенческого оперативного отряда, Волжской молодежной организации «Айсберг». В фестивале также примут участие региональные военно-патриотические организации «Витязь», «Росич» и представители «Федерации казачьего рукопашного боя».



