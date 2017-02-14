В Волгоградской области начались сборы специалистов войск химзащиты В Южном военном округе (ЮВО) начались лагерные сборы со специалистами войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Они проходят на полигонах Волгоградской области, Северной Осетии и Крыму.



Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в полевых занятиях всего примет участие более 1,8 тыс. военнослужащих. Будет задействовано около 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе машины химической разведки РХМ-6 и термодымовая аппаратура ТДА-3. Участники сборов научатся использовать реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.



В рамках лагерных сборов пройдут первых отборочные этапы всеармейских конкурсов «Безопасная среда» (среди подразделений РХБ разведки) и «Белое солнце» (среди военнослужащих огнеметных подразделений).





Фото: structure.mil.ru В Южном военном округе (ЮВО) начались лагерные сборы со специалистами войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Они проходят на полигонах Волгоградской области, Северной Осетии и Крыму.Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в полевых занятиях всего примет участие более 1,8 тыс. военнослужащих. Будет задействовано около 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе машины химической разведки РХМ-6 и термодымовая аппаратура ТДА-3. Участники сборов научатся использовать реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.В рамках лагерных сборов пройдут первых отборочные этапы всеармейских конкурсов «Безопасная среда» (среди подразделений РХБ разведки) и «Белое солнце» (среди военнослужащих огнеметных подразделений).



