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» » В Волгоградской области начались сборы специалистов войск химзащиты

В Волгоградской области начались сборы специалистов войск химзащиты

Сегодня, 15:33
Lopatin
В Волгоградской области начались сборы специалистов войск химзащитыВ Южном военном округе (ЮВО) начались лагерные сборы со специалистами войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Они проходят на полигонах Волгоградской области, Северной Осетии и Крыму.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в полевых занятиях всего примет участие более 1,8 тыс. военнослужащих. Будет задействовано около 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе машины химической разведки РХМ-6 и термодымовая аппаратура ТДА-3. Участники сборов научатся использовать реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.

В рамках лагерных сборов пройдут первых отборочные этапы всеармейских конкурсов «Безопасная среда» (среди подразделений РХБ разведки) и «Белое солнце» (среди военнослужащих огнеметных подразделений).


Фото: structure.mil.ru
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