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» » С марта российские города будут бороться за звание самого доброго

С марта российские города будут бороться за звание самого доброго

Сегодня, 15:58
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С марта российские города будут бороться за звание самого доброго1 марта Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии. В этом году участникам будет предложено пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах, сообщили в пресс-службе Общественной палаты России.

«Наша основная задача — вовлечь как можно больше россиян в решение экологических проблем страны. Поэтому мы специально выбрали игровой формат, чтобы участникам было интересно выполнять задания и бороться за победу. В этот раз наши эксперты разработали более 30 различных заданий, начиная от сбора макулатуры и заканчивая проведением экофестивалей в своих городах», — рассказала инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина, добавив, что регистрация участников началась на сайте акции добродела.рф.

В рамках акции определятся 10 самых добрых городов России. А также 10 самых добрых школ, так как в этом году акция проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ. На формирование рейтингов будет влиять количество добрых дел.

В 2016 году самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье — Санкт-Петербург. Следом расположились Волгоград, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Омск, Вологда и Екатеринбург. Победителем акции стала жительница Всеволожска Дарья Левина, а участие в акции приняли свыше 7 тысяч россиян из 250 городов России.

В этом году, как и в прошлом, помимо всероссийского признания, победитель акции получит два билета в любую точку России.


Фото: sakhaday.ru
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