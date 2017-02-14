С марта российские города будут бороться за звание самого доброго 1 марта Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии. В этом году участникам будет предложено пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах, сообщили в пресс-службе Общественной палаты России.



«Наша основная задача — вовлечь как можно больше россиян в решение экологических проблем страны. Поэтому мы специально выбрали игровой формат, чтобы участникам было интересно выполнять задания и бороться за победу. В этот раз наши эксперты разработали более 30 различных заданий, начиная от сбора макулатуры и заканчивая проведением экофестивалей в своих городах», — рассказала инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина, добавив, что регистрация участников началась на сайте акции добродела.рф.



В рамках акции определятся 10 самых добрых городов России. А также 10 самых добрых школ, так как в этом году акция проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ. На формирование рейтингов будет влиять количество добрых дел.



В 2016 году самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье — Санкт-Петербург. Следом расположились Волгоград, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Омск, Вологда и Екатеринбург. Победителем акции стала жительница Всеволожска Дарья Левина, а участие в акции приняли свыше 7 тысяч россиян из 250 городов России.



В этом году, как и в прошлом, помимо всероссийского признания, победитель акции получит два билета в любую точку России.





Фото: sakhaday.ru 1 марта Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии. В этом году участникам будет предложено пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах, сообщили в пресс-службе Общественной палаты России.«Наша основная задача — вовлечь как можно больше россиян в решение экологических проблем страны. Поэтому мы специально выбрали игровой формат, чтобы участникам было интересно выполнять задания и бороться за победу. В этот раз наши эксперты разработали более 30 различных заданий, начиная от сбора макулатуры и заканчивая проведением экофестивалей в своих городах», — рассказала инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина, добавив, что регистрация участников началась на сайте акции добродела.рф.В рамках акции определятся 10 самых добрых городов России. А также 10 самых добрых школ, так как в этом году акция проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ. На формирование рейтингов будет влиять количество добрых дел.В 2016 году самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье — Санкт-Петербург. Следом расположились Волгоград, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Омск, Вологда и Екатеринбург. Победителем акции стала жительница Всеволожска Дарья Левина, а участие в акции приняли свыше 7 тысяч россиян из 250 городов России.В этом году, как и в прошлом, помимо всероссийского признания, победитель акции получит два билета в любую точку России.



