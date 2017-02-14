Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани

В Волгоградце транспортную карту стали принимать терминалы Сбербанка

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

» » Волгоградская область оказалась в числе регионов с низкой рождаемостью

Волгоградская область оказалась в числе регионов с низкой рождаемостью

Сегодня, 17:41
Lopatin
Волгоградская область оказалась в числе регионов с низкой рождаемостьюОбщественная палата РФ впервые составила Национальный рейтинг рождаемости. Согласно его данным, у Волгоградской область балл рейтинга рождаемости 26,80. Поэтому она оказалась среди регионов с самыми низкими демографическими показателями. Мы соседствуем с Ленинградской (24,33), Псковской (25,45), Магаданской (25,79), Смоленской (26,42), Орловской (26,46), Брянской (26,63), Тульской (27,26) и Тамбовской (27,31) областями, а также с Мордовией (26,93).

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ, в десятку лидеров вошли Тыва (41,95), Чечня (41,88), Ингушетия (37,30), Дагестан (36,86), Ненецкий автономный округ (36,09), Алтай (36,08), Ямало-Ненецкий автономный округ (34,68), Тюменская область (33,91), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,88) и Бурятия (33,56).

При составлении рейтинга использовались данные из открытых источников и ведомственной статистики по 23 статистическим показателям (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.

Интересно, что лишь в четырех регионах соотношение на одну женщину — трое детей: это Тыва, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах, и в 65 субъектах РФ, в том числе и в Волгоградской области — по одному ребенку.

По мнению составителя рейтинга, члена ОП РФ, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, этот документ поможет представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.


Фото: abnews.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волгоградская область заняла 29 место в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ

В Волгоградской области сохраняется высокий уровень рождаемости

Регион оказался на 33-м месте в рейтинге безопасности российских дорог

Волжан становится больше

Волгоградский аэропорт не комфортный для пассажиров

Волгоградская область получит федеральные субсидии на развитие образования

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги