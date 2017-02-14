Волгоградская область оказалась в числе регионов с низкой рождаемостью Общественная палата РФ впервые составила Национальный рейтинг рождаемости. Согласно его данным, у Волгоградской область балл рейтинга рождаемости 26,80. Поэтому она оказалась среди регионов с самыми низкими демографическими показателями. Мы соседствуем с Ленинградской (24,33), Псковской (25,45), Магаданской (25,79), Смоленской (26,42), Орловской (26,46), Брянской (26,63), Тульской (27,26) и Тамбовской (27,31) областями, а также с Мордовией (26,93).



Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ, в десятку лидеров вошли Тыва (41,95), Чечня (41,88), Ингушетия (37,30), Дагестан (36,86), Ненецкий автономный округ (36,09), Алтай (36,08), Ямало-Ненецкий автономный округ (34,68), Тюменская область (33,91), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,88) и Бурятия (33,56).



При составлении рейтинга использовались данные из открытых источников и ведомственной статистики по 23 статистическим показателям (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.



Интересно, что лишь в четырех регионах соотношение на одну женщину — трое детей: это Тыва, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах, и в 65 субъектах РФ, в том числе и в Волгоградской области — по одному ребенку.



По мнению составителя рейтинга, члена ОП РФ, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, этот документ поможет представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.





Фото: abnews.ru Общественная палата РФ впервые составила Национальный рейтинг рождаемости. Согласно его данным, у Волгоградской область балл рейтинга рождаемости 26,80. Поэтому она оказалась среди регионов с самыми низкими демографическими показателями. Мы соседствуем с Ленинградской (24,33), Псковской (25,45), Магаданской (25,79), Смоленской (26,42), Орловской (26,46), Брянской (26,63), Тульской (27,26) и Тамбовской (27,31) областями, а также с Мордовией (26,93).Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ, в десятку лидеров вошли Тыва (41,95), Чечня (41,88), Ингушетия (37,30), Дагестан (36,86), Ненецкий автономный округ (36,09), Алтай (36,08), Ямало-Ненецкий автономный округ (34,68), Тюменская область (33,91), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,88) и Бурятия (33,56).При составлении рейтинга использовались данные из открытых источников и ведомственной статистики по 23 статистическим показателям (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.Интересно, что лишь в четырех регионах соотношение на одну женщину — трое детей: это Тыва, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах, и в 65 субъектах РФ, в том числе и в Волгоградской области — по одному ребенку.По мнению составителя рейтинга, члена ОП РФ, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, этот документ поможет представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.



