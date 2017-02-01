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» » В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на имена, позорящие детей

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на имена, позорящие детей

Сегодня, 09:40
Lopatin
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на имена, позорящие детейГосдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете на регистрацию в органах ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур и ненормативной лексики. Об сегодня сообщает агентство ТАСС.

Законопроект был внесен сенатором Валентиной Петренко. Она предлагает внести изменения в федеральный закон «Об актах гражданского состояния». Она считает, что следует запретить регистрацию «имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры».

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в законодательстве нет нормы, обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права.

Петренко приводит статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.


Фото: kakprosto.ru
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