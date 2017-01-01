Ночью в Волгограде на расчистку дорог вывели более 80 спецмашин Минувшей ночью в Волгограде в условиях метели бригады дорожных рабочих провели обработку проезжей части центральных улиц противогололедными материалами. Израсходовано более 1,6 тысячи тонн песко-соляной смеси, сообщили в пресс-службе городской мэрии.



На расчистку дорог ночью дорожники вывели более 80 спецмашины. Практически все они задействованы и в среду днем. Сейчас собранный снег вывозят, в первую очередь, с улиц Рабоче-Крестьянской, 64-й Армии, Балонина, проспектов Жукова и Ленина, площади Павших борцов и других центральных магистралей города.



В связи с работой снегоуборочной техники автомобилистов просят не оставлять машины на дорогах, чтобы не препятствовать расчистке проезжей части.





Фото: volgadmin.ru Минувшей ночью в Волгограде в условиях метели бригады дорожных рабочих провели обработку проезжей части центральных улиц противогололедными материалами. Израсходовано более 1,6 тысячи тонн песко-соляной смеси, сообщили в пресс-службе городской мэрии.На расчистку дорог ночью дорожники вывели более 80 спецмашины. Практически все они задействованы и в среду днем. Сейчас собранный снег вывозят, в первую очередь, с улиц Рабоче-Крестьянской, 64-й Армии, Балонина, проспектов Жукова и Ленина, площади Павших борцов и других центральных магистралей города.В связи с работой снегоуборочной техники автомобилистов просят не оставлять машины на дорогах, чтобы не препятствовать расчистке проезжей части.



