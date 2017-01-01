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» » В Волгограде руководство фонда соцстрахования заказало себе массаж за 900 тыс. рублей

В Волгограде руководство фонда соцстрахования заказало себе массаж за 900 тыс. рублей

Сегодня, 13:18
Reporter
В Волгограде руководство фонда соцстрахования заказало себе массаж за 900 тыс. рублей
Руководство фонда соцстрахования Волгоградской области на собственном примере показывает, как нужно заботиться о сотрудниках. 13 февраля на сайте госзакупок появилась информация об электронном аукционе на право оказания услуг массажа. Подвергнуться лечебному расслаблению должны будут работники организации. Причем согласно оговоренным условиям, услуги массажа необходимо предоставить в непосредственной близости от места службы работников, чтобы они не утруждали себя транспортными проблемами. Контракт рассчитан до середины декабря 2017 года, общая сумма, которую фонд планирует потратить из собственных средств – 900 тыс, то есть более 3.5 тыс. рублей за одну процедуру.
В Волгограде руководство фонда соцстрахования заказало себе массаж за 900 тыс. рублей

Мы связались с активистом регионального отделения ОНФ Эдгаром Петросяном, который следит за госзакупками, с просьбой прокомментировать такой щедрый конкурс. В ОНФ взяли небольшую паузу и после изучения документов ответили, что здесь особого криминала нет, то есть юридически заставить отменить конкурс заказчика невозможно. Однако, бесспорно, что в ситуации тотальной экономии денежных средств необходимо более внимательно относиться к подобным расходам или, по- крайней мере, направлять их на нуждающиеся слои населения.
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