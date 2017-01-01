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На трассы региона за сутки высыпали более 300 тонн песка с солью
Сегодня, 14:32
В среду дорожники Волгоградской области продолжили устранять последствия вчерашнего снегопада на региональных и межмуниципальных трассах.
По информации областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, уборка снега ведется на всей территории региона. На расчистку дорог выведено 216 единиц техники. Проезжая часть обработана противогололедными реагентами: за сутки израсходовано 327 тонн пескосоляной смеси.
В настоящее время силами подрядных организаций по всем областным трассам обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта, отметили в комитете.
Фото: volgograd.ru
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