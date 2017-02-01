Волгоградцы почтили память погибших в Афганистане. Фоторепортаж

Фото: Руслан Герасимов\ Novostivolgograda.ru



Сегодня, 15 февраля, у мемориала воинам-интернационалистам в парке Памяти прошел традиционный митинг, посвященный 28-летию вывода советских войск из Афганистана.

ИА "Новости Волгограда.ру" представляет фотоотчёт с места событий.



Сегодня,, у мемориала воинам-интернационалистампрошел традиционный митинг, посвященныйвывода советских войск изпредставляет фотоотчёт с места событий.



