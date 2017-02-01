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Волгоградцы почтили память погибших в Афганистане. Фоторепортаж
Сегодня, 14:55
Фото: Руслан Герасимов\ Novostivolgograda.ru
Сегодня, 15 февраля, у мемориала воинам-интернационалистам в парке Памяти прошел традиционный митинг, посвященный 28-летию вывода советских войск из Афганистана.
ИА "Новости Волгограда.ру" представляет фотоотчёт с места событий.
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