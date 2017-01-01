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» » Госдума рассмотрела документ, дающий определение понятию «Вечный огонь»

Госдума рассмотрела документ, дающий определение понятию «Вечный огонь»

Сегодня, 15:14
Lopatin
Госдума рассмотрела документ, дающий определение понятию «Вечный огонь»Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет официальное определение понятия «Вечный огонь» и вводит еще одно – «Огонь памяти», передает сегодня ТАСС.

Проектом предложены поправки в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Авторы документа предлагают определить «Вечный огонь» как часть мемориального сооружения, на котором «обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода». В то же время Огнем памяти предлагается считать часть мемориального сооружения, на котором «огонь зажигается по временной схеме» от газовых баллонов.

Законопроектом также уточняются полномочия федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления по учету и сохранению таких мемориальных сооружений.


Фото: novved.ru
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