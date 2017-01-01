Госдума рассмотрела документ, дающий определение понятию «Вечный огонь» Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет официальное определение понятия «Вечный огонь» и вводит еще одно – «Огонь памяти», передает сегодня ТАСС.



Проектом предложены поправки в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Авторы документа предлагают определить «Вечный огонь» как часть мемориального сооружения, на котором «обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода». В то же время Огнем памяти предлагается считать часть мемориального сооружения, на котором «огонь зажигается по временной схеме» от газовых баллонов.



Законопроектом также уточняются полномочия федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления по учету и сохранению таких мемориальных сооружений.





Фото: novved.ru Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет официальное определение понятия «Вечный огонь» и вводит еще одно – «Огонь памяти», передает сегодня ТАСС.Проектом предложены поправки в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Авторы документа предлагают определить «Вечный огонь» как часть мемориального сооружения, на котором «обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода». В то же время Огнем памяти предлагается считать часть мемориального сооружения, на котором «огонь зажигается по временной схеме» от газовых баллонов.Законопроектом также уточняются полномочия федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления по учету и сохранению таких мемориальных сооружений.



