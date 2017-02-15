В Камышине почтили память земляков, погибших в Афганистане В среду, 15 февраля, в городе Камышине состоялся митинг, посвященный 28-ой годовщине вывода войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.



Как сообщили в пресс-службе мэрии города, собравшиеся почтили память погибших земляков минутой молчания. А затем возложили гирлянды, венки и цветы к Памятному знаку воинам-интернационалистам.



Вместе с представителями городской администрации и общественных организаций в мероприятии приняли участие ветераны Афганской войны и участники боевых действий в горячих точках.





Фото: admkamyshin.info В среду, 15 февраля, в городе Камышине состоялся митинг, посвященный 28-ой годовщине вывода войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.Как сообщили в пресс-службе мэрии города, собравшиеся почтили память погибших земляков минутой молчания. А затем возложили гирлянды, венки и цветы к Памятному знаку воинам-интернационалистам.Вместе с представителями городской администрации и общественных организаций в мероприятии приняли участие ветераны Афганской войны и участники боевых действий в горячих точках.



