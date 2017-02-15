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» » В Камышине почтили память земляков, погибших в Афганистане

В Камышине почтили память земляков, погибших в Афганистане

Сегодня, 15:36
Lopatin
В Камышине почтили память земляков, погибших в АфганистанеВ среду, 15 февраля, в городе Камышине состоялся митинг, посвященный 28-ой годовщине вывода войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, собравшиеся почтили память погибших земляков минутой молчания. А затем возложили гирлянды, венки и цветы к Памятному знаку воинам-интернационалистам.

Вместе с представителями городской администрации и общественных организаций в мероприятии приняли участие ветераны Афганской войны и участники боевых действий в горячих точках.


Фото: admkamyshin.info
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