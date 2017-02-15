Роспотребнадзор уличили в затягивании рассмотрения обращений граждан



Прокуратура Волгоградской области выявила нарушения в деятельности Управления Роспотребнадзора по региону. В прошлом году была допущена волокита при разрешении 6 обращений заявителей.



К примеру, вот один из случаев, о котором рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. 8 июня прошлого года в Управление поступило обращение о неправомерных действиях сотрудников ПАО «Почта Банк» при заключении с заявителем кредитного договора. Внеплановая проверка была назначена лишь через 28 дней. При этом в течение месяца ни одного проверочного мероприятия не проведено. Срок рассмотрения неоправданно продлевался на 30 дней. И каких-либо результатов проверка не имела.



В прокуратуре области напоминают, что письменное обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней только в исключительных случаях.



По итогам проверки в адрес руководителя регионального Управления Роспотребнадзора внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.



Фото: newstracker.ru Прокуратура Волгоградской области выявила нарушения в деятельности Управления Роспотребнадзора по региону. В прошлом году была допущена волокита при разрешении 6 обращений заявителей.К примеру, вот один из случаев, о котором рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. 8 июня прошлого года в Управление поступило обращение о неправомерных действиях сотрудников ПАО «Почта Банк» при заключении с заявителем кредитного договора. Внеплановая проверка была назначена лишь через 28 дней. При этом в течение месяца ни одного проверочного мероприятия не проведено. Срок рассмотрения неоправданно продлевался на 30 дней. И каких-либо результатов проверка не имела.В прокуратуре области напоминают, что письменное обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней только в исключительных случаях.По итогам проверки в адрес руководителя регионального Управления Роспотребнадзора внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.



