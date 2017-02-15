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» » Роспотребнадзор уличили в затягивании рассмотрения обращений граждан

Роспотребнадзор уличили в затягивании рассмотрения обращений граждан

Сегодня, 16:22
Lopatin
Роспотребнадзор уличили в затягивании рассмотрения обращений граждан

Прокуратура Волгоградской области выявила нарушения в деятельности Управления Роспотребнадзора по региону. В прошлом году была допущена волокита при разрешении 6 обращений заявителей.

К примеру, вот один из случаев, о котором рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. 8 июня прошлого года в Управление поступило обращение о неправомерных действиях сотрудников ПАО «Почта Банк» при заключении с заявителем кредитного договора. Внеплановая проверка была назначена лишь через 28 дней. При этом в течение месяца ни одного проверочного мероприятия не проведено. Срок рассмотрения неоправданно продлевался на 30 дней. И каких-либо результатов проверка не имела.

В прокуратуре области напоминают, что письменное обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней только в исключительных случаях.

По итогам проверки в адрес руководителя регионального Управления Роспотребнадзора внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

Фото: newstracker.ru
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