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» » Роскомнадзор закрыл около 1,3 тысячи сайтов, призывающих детей к суициду

Роскомнадзор закрыл около 1,3 тысячи сайтов, призывающих детей к суициду

Сегодня, 19:24
Lopatin
Роскомнадзор закрыл около 1,3 тысячи сайтов, призывающих детей к суицидуОколо 1,3 тыс. сайтов, призывающих детей к суициду, закрыто в России по требованию Роскомнадзора, передает сегодня ТАСС со ссылкой на Уполномоченного при президенте по правам ребенка Анну Кузнецову.

«Ведется работа рабочей группы в Госдуме по ужесточению ответственности за призывы к суицидальному поведению через социальные сети. Необходимо мониторить контент, но сейчас нет такой структуры, которая занималась бы только этим. По требованию Роскомнадзора закрыто 1,3 тыс. таких сайтов», – сказала Анна Кузнецова во время рабочей поездки в Воронеж.

Ранее детский омбудсмен направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры «Беги или умри». «МВД еще не ответило по игре «Беги или умри». Мы получаем много информации о таких призывах на дорогах от простых граждан", - добавила Кузнецова.


Фото: ullica.ru
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