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» » В Волгограде 27 управляющих компаний нарушили правила благоустройства

В Волгограде 27 управляющих компаний нарушили правила благоустройства

Вчера, 22:45
Lopatin
В Волгограде 27 управляющих компаний нарушили правила благоустройстваС начала этого года в Волгограде административные комиссии составили 478 протоколов на УК и ТСЖ за нарушение правил благоустройства территорий. 27 недобросовестных управляющих компаний оштрафованы на общую сумму 485 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, согласно правилам благоустройства Волгограда, за УК закреплены обязанности по своевременной уборке и обработке дворовых проездов, тротуаров и подходов к подъездам. Специалисты профильных подразделений мэрии ведут ежедневный мониторинг состояния дворовых территорий. При выявлении недостатков материалы проверок передаются в административные комиссии, которые делают предупреждение или наказывают штрафом. Для юридических лиц его сумма может достигать от 20 до 30 тысяч рублей.

В городской администрации отметили, что в 2016 году сумма штрафов за нарушение правил благоустройства составила почти 16 миллионов рублей. Большая часть из них пришлась на долю УК и ТСЖ.


Фото: volgadmin.ru
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