В Волгограде 27 управляющих компаний нарушили правила благоустройства С начала этого года в Волгограде административные комиссии составили 478 протоколов на УК и ТСЖ за нарушение правил благоустройства территорий. 27 недобросовестных управляющих компаний оштрафованы на общую сумму 485 тысяч рублей.



Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, согласно правилам благоустройства Волгограда, за УК закреплены обязанности по своевременной уборке и обработке дворовых проездов, тротуаров и подходов к подъездам. Специалисты профильных подразделений мэрии ведут ежедневный мониторинг состояния дворовых территорий. При выявлении недостатков материалы проверок передаются в административные комиссии, которые делают предупреждение или наказывают штрафом. Для юридических лиц его сумма может достигать от 20 до 30 тысяч рублей.



В городской администрации отметили, что в 2016 году сумма штрафов за нарушение правил благоустройства составила почти 16 миллионов рублей. Большая часть из них пришлась на долю УК и ТСЖ.





Фото: volgadmin.ru С начала этого года в Волгограде административные комиссии составили 478 протоколов на УК и ТСЖ за нарушение правил благоустройства территорий. 27 недобросовестных управляющих компаний оштрафованы на общую сумму 485 тысяч рублей.Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, согласно правилам благоустройства Волгограда, за УК закреплены обязанности по своевременной уборке и обработке дворовых проездов, тротуаров и подходов к подъездам. Специалисты профильных подразделений мэрии ведут ежедневный мониторинг состояния дворовых территорий. При выявлении недостатков материалы проверок передаются в административные комиссии, которые делают предупреждение или наказывают штрафом. Для юридических лиц его сумма может достигать от 20 до 30 тысяч рублей.В городской администрации отметили, что в 2016 году сумма штрафов за нарушение правил благоустройства составила почти 16 миллионов рублей. Большая часть из них пришлась на долю УК и ТСЖ.



