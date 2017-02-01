Большинство волгоградцев любят свой город

По результатам проведенного Фондом опроса, 87% жителей города признались, что любят Волгоград. А самыми благоприятными для жизни районами они считают Центральный, Ворошиловский и Дзержинский.

70% участников опроса считают Волгоград гостеприимным городом. Примечательно, что сами горожане в подавляющем большинстве (88%) всегда здороваются с соседями, а почти половина знают, как их зовут. Правда, указывают исследователи, молодые люди (до 35 лет), являются более замкнутыми, а 23% из них совсем не интересуются жизнью соседей и не знают их по именам.

По мнению экспертов, результаты данного исследования демонстрируют потенциал общественного развития: волгоградцы отмечают проблемы в жизни города, готовы говорить о них, при этом большинство участников опроса видят и положительные черты Волгограда и его жителей.



Фото: vstu.ru По результатам проведенного Фондом опроса, 87% жителей города признались, что любят Волгоград. А самыми благоприятными для жизни районами они считают Центральный, Ворошиловский и Дзержинский.70% участников опроса считают Волгоград гостеприимным городом. Примечательно, что сами горожане в подавляющем большинстве (88%) всегда здороваются с соседями, а почти половина знают, как их зовут. Правда, указывают исследователи, молодые люди (до 35 лет), являются более замкнутыми, а 23% из них совсем не интересуются жизнью соседей и не знают их по именам.По мнению экспертов, результаты данного исследования демонстрируют потенциал общественного развития: волгоградцы отмечают проблемы в жизни города, готовы говорить о них, при этом большинство участников опроса видят и положительные черты Волгограда и его жителей.



