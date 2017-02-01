В России создадут единую информационную систему соцобеспечения



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании единой информационной системы социального обеспечения, передает сегодня ТАСС.



«Я подписал документ, важный на мой взгляд. Это постановление о создании единой государственной информационной системы социального обеспечения. Такая база данных необходима, чтобы формировать полную адресную социальную поддержку», – сказал Медведев на заседании кабинета министров.



Как отметил глава правительства, в стране действует сложный многоуровневый порядок социальной защиты, в котором учитываются разные критерии – от состояния здоровья и до стажа работы в районах Крайнего Севера, количества детей и льгот для получения жилья.



«В новой системе будут храниться сведения о всех мерах социальной поддержки и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причем независимо от того, кто их предоставляет – федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления», – сказал Медведев.



Фото: medvestnik.ru Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании единой информационной системы социального обеспечения, передает сегодня ТАСС.«Я подписал документ, важный на мой взгляд. Это постановление о создании единой государственной информационной системы социального обеспечения. Такая база данных необходима, чтобы формировать полную адресную социальную поддержку», – сказал Медведев на заседании кабинета министров.Как отметил глава правительства, в стране действует сложный многоуровневый порядок социальной защиты, в котором учитываются разные критерии – от состояния здоровья и до стажа работы в районах Крайнего Севера, количества детей и льгот для получения жилья.«В новой системе будут храниться сведения о всех мерах социальной поддержки и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причем независимо от того, кто их предоставляет – федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления», – сказал Медведев.



