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» » В России создадут единую информационную систему соцобеспечения

В России создадут единую информационную систему соцобеспечения

Сегодня, 14:44
Lopatin
В России создадут единую информационную систему соцобеспечения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании единой информационной системы социального обеспечения, передает сегодня ТАСС.

«Я подписал документ, важный на мой взгляд. Это постановление о создании единой государственной информационной системы социального обеспечения. Такая база данных необходима, чтобы формировать полную адресную социальную поддержку», – сказал Медведев на заседании кабинета министров.

Как отметил глава правительства, в стране действует сложный многоуровневый порядок социальной защиты, в котором учитываются разные критерии – от состояния здоровья и до стажа работы в районах Крайнего Севера, количества детей и льгот для получения жилья.

«В новой системе будут храниться сведения о всех мерах социальной поддержки и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причем независимо от того, кто их предоставляет – федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления», – сказал Медведев.

Фото: medvestnik.ru
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