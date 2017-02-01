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» » В День защитника Отечества в Волгограде дадут 30-залповый салют

В День защитника Отечества в Волгограде дадут 30-залповый салют

Сегодня, 15:46
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В День защитника Отечества в Волгограде дадут 30-залповый салют23 февраля в честь Дня защитника Отечества артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) дадут праздничные салюты в восьми городах – Волгограде, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани, Севастополе и Керчи.

По информации пресс-службы ЮВО, салюты будут произведены тридцатью залпами с темпом в 30 секунд. Высота фейерверка – 250-300 метров.

При проведении салютов будет задействовано более 350 военнослужащих ЮВО и около 90 орудий различных типов. В восьми городах он сделают в целом более 3 тысяч фейерверочных и около полутора тысяч холостых артиллерийских выстрелов.

В настоящее время артиллеристы занимаются подготовкой орудий, отрабатывают порядок действий при выполнении выстрелов, составляют рисунок и подбирают цветовую гамму салютных залпов.


Фото: astv.ru
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