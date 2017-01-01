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» » Спасатели региона провели комплексную тренировку в преддверии паводка

Спасатели региона провели комплексную тренировку в преддверии паводка

Сегодня, 18:50
Lopatin
Спасатели региона провели комплексную тренировку в преддверии паводкаВ четверг, 16 февраля, в Волгограде аварийно-спасательные службы региона отработали свои действия при возникновении чрезвычайной ситуации во время весеннего паводка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, согласно вводной, в результате продолжительной среднесуточной температуры и обильного дождя произошел порыв двух прудов в соседнем регионе. Он вызвал подъем уровней воды в реке на территории одного из муниципальных районов Волгоградской области. Из-за паводковой волны в условной зоне подтопления оказались около 150 жилых домов с населением более 700 человек и 1 социально-значимый объект.

Спасатели региона провели комплексную тренировку в преддверии паводкаСотрудники реагирующих служб провели занятия по поиску, спасению и эвакуации населения, а также работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В ходе учений они проверили готовность пунктов временного размещения, подвижных пунктов управления, аэромобильных группировок.

Комплексная тренировка прошла под руководством Южного регионального центра МЧС России.


Фото: 34.mchs.gov.ru
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