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МТС заплатит 250 тысяч рублей за использование фирменного стиля Мегафона
Сегодня, 19:59
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала оператора сотовой связи МТС на 250 тысяч рублей за использование фирменного стиля «Мегафона». Об сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.
25 июля прошлого года комиссия ФАС признала оператора МТС нарушившим закон о защите конкуренции из-за реализации SIM-карт в коробках, по внешнему виду похожих на упаковки «Мегафона».
«Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала реализацию ПАО «МТС» на территории РФ стартовых комплектов и СИМ-карт тарифа «Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля ПАО «МегаФон», в том числе цветовой гаммы, недобросовестной конкуренцией», – говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.
Дело о нарушении законодательство было возбуждено по заявлению ПАО «МегаФон».
Фото: YConsult.ru
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