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» » МТС заплатит 250 тысяч рублей за использование фирменного стиля Мегафона

МТС заплатит 250 тысяч рублей за использование фирменного стиля Мегафона

Сегодня, 19:59
Lopatin
МТС заплатит 250 тысяч рублей за использование фирменного стиля МегафонаФедеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала оператора сотовой связи МТС на 250 тысяч рублей за использование фирменного стиля «Мегафона». Об сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

25 июля прошлого года комиссия ФАС признала оператора МТС нарушившим закон о защите конкуренции из-за реализации SIM-карт в коробках, по внешнему виду похожих на упаковки «Мегафона».

«Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала реализацию ПАО «МТС» на территории РФ стартовых комплектов и СИМ-карт тарифа «Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля ПАО «МегаФон», в том числе цветовой гаммы, недобросовестной конкуренцией», – говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Дело о нарушении законодательство было возбуждено по заявлению ПАО «МегаФон».


Фото: YConsult.ru
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