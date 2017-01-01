В Волжском снесут кафе «Терраса» возле молодежного центра Власти города Волжского потребовали от владельца кафе «Терраса» на бульваре Профсоюзов освободить занимаемое место возле Комплексного молодежного центра «Юность».



Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, поводом для этого послужили жалобы горожан на недопустимое соседство кафе с учреждением, которое посещают в основном подростки.



Комитет земельных ресурсов дождался, когда истечет срок аренды. Чиновники не стали его продлевать и потребовали от владельца кафе освободить земельный участок в течение трех месяцев. Арендатор не отреагировал на уведомление, и комитет обратился с иском в суд, который встал на сторону администрации.



В настоящее время ведется работа по подготовке к демонтажу павильона «Терраса», металлического каркаса под навес и 11 металлических «зонтиков». В дальнейшем планируется провести работы по благоустройству территории.





Фото: microinside.ru Власти города Волжского потребовали от владельца кафе «Терраса» на бульваре Профсоюзов освободить занимаемое место возле Комплексного молодежного центра «Юность».Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, поводом для этого послужили жалобы горожан на недопустимое соседство кафе с учреждением, которое посещают в основном подростки.Комитет земельных ресурсов дождался, когда истечет срок аренды. Чиновники не стали его продлевать и потребовали от владельца кафе освободить земельный участок в течение трех месяцев. Арендатор не отреагировал на уведомление, и комитет обратился с иском в суд, который встал на сторону администрации.В настоящее время ведется работа по подготовке к демонтажу павильона «Терраса», металлического каркаса под навес и 11 металлических «зонтиков». В дальнейшем планируется провести работы по благоустройству территории.



