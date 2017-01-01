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ВЦИОМ: россияне поддержали штрафы за выдворение детей из транспорта
Сегодня, 13:19
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян считают, что надо наказывать работников общественного транспорта, которые высаживают на мороз детей из общественного транспорта.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 72% россиян поддержали предложение ввести штрафы для водителей и кондукторов, выгоняющих на холод детей, которым нечем платить за проезд.
«Почти три четверти россиян (72%) поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за подобные действия. Причем с этим согласно большинство представителей основных социально-демографических групп (мужчины и женщины, молодежь и пожилые люди и т.д.), - говорится в сообщении ВЦИОМ.
79% россиян считают, что надо разрешить ребенку доехать до нужной остановки бесплатно. При этом одни (38%) говорят о необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию (с указанием имени ребенка), другие (41%) не видят в этом необходимости.
Более половины респондентов (54%) не считают, что в отношении родителей, чьи дети едут в транспорте без билета и денег, нужно применять какие-либо наказания. Только 12% и 9% опрошенных высказались за наказание в виде штрафа и общественного порицания соответственно.
Инициативный всероссийский опрос «Спутник» проведен ВЦИОМ 5-6 февраля 2017 года. Всего было опрошено 1 200 человек.
Фото: m.moe-online.ru
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