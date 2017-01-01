ВЦИОМ: россияне поддержали штрафы за выдворение детей из транспорта По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян считают, что надо наказывать работников общественного транспорта, которые высаживают на мороз детей из общественного транспорта.



Согласно результатам



«Почти три четверти россиян (72%) поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за подобные действия. Причем с этим согласно большинство представителей основных социально-демографических групп (мужчины и женщины, молодежь и пожилые люди и т.д.), - говорится в сообщении ВЦИОМ.



79% россиян считают, что надо разрешить ребенку доехать до нужной остановки бесплатно. При этом одни (38%) говорят о необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию (с указанием имени ребенка), другие (41%) не видят в этом необходимости.



Более половины респондентов (54%) не считают, что в отношении родителей, чьи дети едут в транспорте без билета и денег, нужно применять какие-либо наказания. Только 12% и 9% опрошенных высказались за наказание в виде штрафа и общественного порицания соответственно.



Инициативный всероссийский опрос «Спутник» проведен ВЦИОМ 5-6 февраля 2017 года. Всего было опрошено 1 200 человек.





Фото: m.moe-online.ru По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян считают, что надо наказывать работников общественного транспорта, которые высаживают на мороз детей из общественного транспорта.Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 72% россиян поддержали предложение ввести штрафы для водителей и кондукторов, выгоняющих на холод детей, которым нечем платить за проезд.«Почти три четверти россиян (72%) поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за подобные действия. Причем с этим согласно большинство представителей основных социально-демографических групп (мужчины и женщины, молодежь и пожилые люди и т.д.), - говорится в сообщении ВЦИОМ.79% россиян считают, что надо разрешить ребенку доехать до нужной остановки бесплатно. При этом одни (38%) говорят о необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию (с указанием имени ребенка), другие (41%) не видят в этом необходимости.Более половины респондентов (54%) не считают, что в отношении родителей, чьи дети едут в транспорте без билета и денег, нужно применять какие-либо наказания. Только 12% и 9% опрошенных высказались за наказание в виде штрафа и общественного порицания соответственно.Инициативный всероссийский опрос «Спутник» проведен ВЦИОМ 5-6 февраля 2017 года. Всего было опрошено 1 200 человек.



