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Волгоградские активисты ОНФ протестировали карту убитых дорог

Сегодня, 14:05
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Волгоградские активисты ОНФ протестировали карту убитых дорог
На фото: член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Армен Оганесян.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Волгоградской области присоединилось к Всероссийскому проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», который позволяет гражданам самостоятельно отмечать дорожные участки ненадлежащего качества.

Член регионального штаба Народного фронта Армен Оганесян провел тестирование интерактивной карты. Он отметил на ней проблемный участок проезжей части по улице Днестровской в Волгограде, обнаруженный в ходе рейда активистов ОНФ.

«До сих пор неизвестно, по каким критериям властями выбирается та или иная дорога для проведения ремонта. Народный фронт получает много вопросов от населения – почему одна дорога ремонтируется несколько раз, а другая годами остается без внимания дорожников. Теперь у волгоградцев есть реальная возможность заявить о тех недостатках, которые они видят на дорогах и трассах нашего региона и повлиять на ускорение процесса ремонта. Собранная информация по «убитым» дорогам, получившим наибольший рейтинг, будет направляться общественниками в органы местных администраций для внесения в план первоочередного ремонта. Мы призываем горожан к максимальной активности в информационном наполнении «Карты убитых дорог». Мнение общественности должно учитываться при планировании дорожных работ», – заявил член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Армен Оганесян.

Для работы с «Картой убитых дорог» надо пройти регистрацию на сайте dorogi-onf.ru, затем выбрать город, отметить дорогу или ее участок, загрузить фотографии, описать проблемный объект. После проверки заявки указанный участок появится на карте, пояснили в областном отделении ОНФ.

Все зарегистрированные пользователи смогут участвовать в голосовании по дорогам, которым требуется ремонт в первую очередь.


Фото: onf.ru
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