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В регионе ветераны войны ко Дню Победы получат по 3 тысячи рублей
Сегодня, 18:51
В этом году в России будет отмечаться 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника ветераны Волгоградской области получат единовременную денежную выплату.
Как сообщили в региональном комитете социальной защиты населения, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 3 тысячи рублей. Деньги будут выдаваться во 2 квартале этого года.
Единовременную выплату ветераны войны получат без личного заявления по спискам, утвержденным центрами социальной защиты населения.
Фото: Grantist.com
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