В регионе ветераны войны ко Дню Победы получат по 3 тысячи рублей В этом году в России будет отмечаться 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника ветераны Волгоградской области получат единовременную денежную выплату.



Как сообщили в региональном комитете социальной защиты населения, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 3 тысячи рублей. Деньги будут выдаваться во 2 квартале этого года.



Единовременную выплату ветераны войны получат без личного заявления по спискам, утвержденным центрами социальной защиты населения.





Фото: Grantist.com В этом году в России будет отмечаться 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника ветераны Волгоградской области получат единовременную денежную выплату.Как сообщили в региональном комитете социальной защиты населения, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 3 тысячи рублей. Деньги будут выдаваться во 2 квартале этого года.Единовременную выплату ветераны войны получат без личного заявления по спискам, утвержденным центрами социальной защиты населения.



