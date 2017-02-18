Администрацию Волгограда ждет очередная оптимизация По информации представителей администрации Волгограда, выступивших перед депутатами, сейчас в структуре мэрии насчитывается 9 комитетов, 7 департаментов, а также аппарат.

В целях экономии предлагается присоединить департамент земельных ресурсов к департаменту муниципального имущества. Комитет транспорта и промышленности планируется объединить с комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды. Объединенная структура будет именоваться департаментом городского хозяйства.

Ликвидации, согласно проекту решения, подлежат два структурных подразделения мэрии: комитет жилищной политики и департамент экономического развития. Полномочия первого при этом будут возложены на комитет социальной поддержки населения, который станет именоваться комитетом жилищной и социальной политики. А экономическим развитием предлагается заняться аппарату главы администрации Волгограда.

Такие изменения, по мнению чиновников, будут способствовать сокращению руководящих должностей и оптимизации штатной численности. Предполагаемая экономия, по подсчетам финансистов мэрии, составит 12,1 млн. руб.

Утвердить новую структуру мэрии Волгограда депутатам предстоит на ближайшем заседании, сообщает пресс-служба городской думы. По информации представителей администрации Волгограда, выступивших перед депутатами, сейчас в структуре мэрии насчитывается 9 комитетов, 7 департаментов, а также аппарат.В целях экономии предлагается присоединить департамент земельных ресурсов к департаменту муниципального имущества. Комитет транспорта и промышленности планируется объединить с комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды. Объединенная структура будет именоваться департаментом городского хозяйства.Ликвидации, согласно проекту решения, подлежат два структурных подразделения мэрии: комитет жилищной политики и департамент экономического развития. Полномочия первого при этом будут возложены на комитет социальной поддержки населения, который станет именоваться комитетом жилищной и социальной политики. А экономическим развитием предлагается заняться аппарату главы администрации Волгограда.Такие изменения, по мнению чиновников, будут способствовать сокращению руководящих должностей и оптимизации штатной численности. Предполагаемая экономия, по подсчетам финансистов мэрии, составит 12,1 млн. руб.Утвердить новую структуру мэрии Волгограда депутатам предстоит на ближайшем заседании, сообщает пресс-служба городской думы.



