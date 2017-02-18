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Администрацию Волгограда ждет очередная оптимизация
Сегодня, 11:12
По информации представителей администрации Волгограда, выступивших перед депутатами, сейчас в структуре мэрии насчитывается 9 комитетов, 7 департаментов, а также аппарат.
В целях экономии предлагается присоединить департамент земельных ресурсов к департаменту муниципального имущества. Комитет транспорта и промышленности планируется объединить с комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды. Объединенная структура будет именоваться департаментом городского хозяйства.
Ликвидации, согласно проекту решения, подлежат два структурных подразделения мэрии: комитет жилищной политики и департамент экономического развития. Полномочия первого при этом будут возложены на комитет социальной поддержки населения, который станет именоваться комитетом жилищной и социальной политики. А экономическим развитием предлагается заняться аппарату главы администрации Волгограда.
Такие изменения, по мнению чиновников, будут способствовать сокращению руководящих должностей и оптимизации штатной численности. Предполагаемая экономия, по подсчетам финансистов мэрии, составит 12,1 млн. руб.
Утвердить новую структуру мэрии Волгограда депутатам предстоит на ближайшем заседании, сообщает пресс-служба городской думы.
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