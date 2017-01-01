Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

В марте через Волгоград пустят беспересадочный вагон из Астрахани в Казань

С марта волгоградцы смогут использовать транспортную карту как проездной

Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани

В Волгоградце транспортную карту стали принимать терминалы Сбербанка

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

» » Два велосипедиста из Саратова за 10 дней проедут по Волге до Волгограда

Два велосипедиста из Саратова за 10 дней проедут по Волге до Волгограда

Сегодня, 13:24
Lopatin
Два велосипедиста из Саратова за 10 дней проедут по Волге до ВолгоградаВ минувший четверг в Саратове стартовала акция «Волжский лед». В ней участвуют два велосипедиста – местный житель Андрей Родимцев и его штурман Александр Коршунов из города Люберцы. Вместе они собираются преодолеть путь до Волгограда по заледеневшей Волге.

Велосипедисты-экстремалы проедут 400 километров на специальных зимних байках. Цель акции – привлечение внимания к велосипеду, как удобному вида транспорта даже в зимних условиях. Также организаторы намерены таким образом раскрыть туристический потенциал Волги в зимний период.

Велосипедисты планируют доехать до Волгограда за 9-10 суток. В понедельник они сделают остановку в Камышине, затем продолжат путь. К субботе рассчитывают добраться до Стены Родимцева в Волгограде – конечной точке своего путешествия.

«Экспедиция будет проходить в автономном формате. Снаряжение, питание везем в санях, прикрепленных к велосипедам. Питание будем готовить на газу, без костров. Ночевки в палатках на островах или берегу Волги. Ежедневно (где будет позволять связь) будет вестись онлайн дневник экспедиции», – сообщили организаторы акции на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте».


Фото: vk.com/volga_frost
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

По Волгограду проедут велосипедисты с железной дороги

Эко-экспедиция проверит наличие в Волгограде чистой питьевой воды

В Волгоградской области под колеса попали 9-летний и 11-летний велосипедисты

Волгоградские студенты готовятся к Олимпийским играм

В Палласовском районе проходит природоохранная акция «Чистый берег - 2011»

В субботу в центре Волгограда пройдет зимний велопарад

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги