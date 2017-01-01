Два велосипедиста из Саратова за 10 дней проедут по Волге до Волгограда В минувший четверг в Саратове стартовала акция «Волжский лед». В ней участвуют два велосипедиста – местный житель Андрей Родимцев и его штурман Александр Коршунов из города Люберцы. Вместе они собираются преодолеть путь до Волгограда по заледеневшей Волге.



Велосипедисты-экстремалы проедут 400 километров на специальных зимних байках. Цель акции – привлечение внимания к велосипеду, как удобному вида транспорта даже в зимних условиях. Также организаторы намерены таким образом раскрыть туристический потенциал Волги в зимний период.



Велосипедисты планируют доехать до Волгограда за 9-10 суток. В понедельник они сделают остановку в Камышине, затем продолжат путь. К субботе рассчитывают добраться до Стены Родимцева в Волгограде – конечной точке своего путешествия.



«Экспедиция будет проходить в автономном формате. Снаряжение, питание везем в санях, прикрепленных к велосипедам. Питание будем готовить на газу, без костров. Ночевки в палатках на островах или берегу Волги. Ежедневно (где будет позволять связь) будет вестись онлайн дневник экспедиции», – сообщили организаторы акции на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте».





Фото: vk.com/volga_frost В минувший четверг в Саратове стартовала акция «Волжский лед». В ней участвуют два велосипедиста – местный житель Андрей Родимцев и его штурман Александр Коршунов из города Люберцы. Вместе они собираются преодолеть путь до Волгограда по заледеневшей Волге.Велосипедисты-экстремалы проедут 400 километров на специальных зимних байках. Цель акции – привлечение внимания к велосипеду, как удобному вида транспорта даже в зимних условиях. Также организаторы намерены таким образом раскрыть туристический потенциал Волги в зимний период.Велосипедисты планируют доехать до Волгограда за 9-10 суток. В понедельник они сделают остановку в Камышине, затем продолжат путь. К субботе рассчитывают добраться до Стены Родимцева в Волгограде – конечной точке своего путешествия.«Экспедиция будет проходить в автономном формате. Снаряжение, питание везем в санях, прикрепленных к велосипедам. Питание будем готовить на газу, без костров. Ночевки в палатках на островах или берегу Волги. Ежедневно (где будет позволять связь) будет вестись онлайн дневник экспедиции», – сообщили организаторы акции на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте».



