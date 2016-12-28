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В регионе экологические нарушители заплатят полмиллиона рублей

Сегодня, 14:49
Lopatin
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В регионе экологические нарушители заплатят полмиллиона рублейНенадлежащая эксплуатация канализационных сетей стала главной причиной для возбуждения в 2016 году административных дел в отношении собственников сетей должностных лиц нескольких коммунальных предприятий и организаций Волгограда и области. В общей сложности они обязаны выплатить более полумиллиона рублей штрафов за нанесение вреда окружающей среды, сообщает пресс-служба облкомприроды.
Так, в июне этого года из-за ходе аварии на сетях, принадлежащих военной части ФКУ ЮВО в Дзержинском районе Волгограда, сточные воды потекли в речку Мокрая Мечетка. А в Краснослободске управляющая компания «Слободское жилищное хозяйство», обслуживающая несколько жилых домов, с помощью насоса незаконно сливала из септика хозяйственно-бытовые стоки на почву. Лабораторные исследования показали, что количество загрязняющих веществ в отобранных образцах в разы превышает норму.
В мае этого года волгоградское ООО «Концессии водоснабжения» загрязнили своими сбросами обводненный карьер в Гумраке. Неоднократно в этом году происходили порывы на сетях водоотведения жилого комплекса «Комарово». В результате хозяйственно-бытовые стоки в течение нескольких дней изливались на водосборную площадь водотока оврага «Ельшанский» в Советском районе Волгограда. Тогда специалисты не исключали попадания содержимого канализации непосредственно в Волгу.
За ненадлежащую эксплуатацию собственного насосного оборудования компания «Пересвет-регион –Дон» наказана в общей сложности в этом году на сумму более 250 тысяч рублей. Как показало расследование причин аварии, произошедшей в октябре 2016 года, канализационная сеть жилого комплекса «Комарово» не справляется с возрастающей нагрузкой. Поскольку данный вопрос находится в ведении органов местного самоуправления, комитет природных ресурсов и экологии обратился к администрации Волгограда рассмотреть вопрос о приостановке выдачи технических условий для подключения новых абонентов до проведения работ по модернизации существующей канализационной сети. На сегодняшний день известно, что компания планирует начать модернизацию сетей водоотведения в районе Ельшанского оврага.
В каждом случае инспекторами облкомприроды рассчитывается и предъявляется конкретная сумма ущерба за нанесение вреда окружающей среде при загрязнении почвы и воды химическими веществами.
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