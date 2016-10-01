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» » » Хозяину городищенской свалки выписали сразу два штрафа

Хозяину городищенской свалки выписали сразу два штрафа

Сегодня, 09:17
Lopatin
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Хозяину городищенской свалки выписали сразу два штрафаВ начале декабря в облкомприроды поступили жалобы от жителей Городищенского района на ухудшение качества атмосферного воздуха. Выехав на место, инспекторы зафиксировали многочисленные очаги возгорания и тления отходов, несанкционированно размещенных на земельном участке вблизи станции Орловка.
Как рассказали в пресс-службе комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области, в 2014 году по решению суда свалка должна быть закрыта и ликвидирована владельцем участка – индивидуальным предпринимателем Нечаевым. Однако и сейчас здесь не прекращается прием отходов от различных организаций и физических лиц. В ходе инспекторских рейдов в этом году было задержано несколько водителей, которые сбрасывали строительный и бытовой мусор прямо на почву. В отношении виновных, в том числе в приеме отходов, экологи составляли административные протоколы, назначали штрафы, а также предъявляли расчеты вреда, нанесенного окружающей среде.
В облкомприроды завершено расследование факта несанкционированного сброса отходов на почву. В итоге в отношении ИП Нечаев составлен протокол по ст. 8.2 КоАП РФ и назначен штраф 50 тысяч рублей. Кроме того, виновному выдано представление, обязывающее его в месячный срок устранить причины нарушений. По материалам облкомприроды мировой суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 4 тысячи рублей.
Мероприятия по ликвидации этой свалки проводятся в рамках реализации дорожной карты по ликвидации несанкционированных свалок на территории Городищенского района Волгоградской области. Поскольку до настоящего времени решение суда Нечаевым не исполнено, информация направлена в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области для принятия соответствующих мер.
Всего в 2017 году за нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в адрес виновных лиц вынесено более 600 постановлений и назначено более 7 млн. руб. штрафов.


Фото пресс-службы комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области
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