Хозяину городищенской свалки выписали сразу два штрафа Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области, в 2014 году по решению суда свалка должна быть закрыта и ликвидирована владельцем участка – индивидуальным предпринимателем Нечаевым. Однако и сейчас здесь не прекращается прием отходов от различных организаций и физических лиц. В ходе инспекторских рейдов в этом году было задержано несколько водителей, которые сбрасывали строительный и бытовой мусор прямо на почву. В отношении виновных, в том числе в приеме отходов, экологи составляли административные протоколы, назначали штрафы, а также предъявляли расчеты вреда, нанесенного окружающей среде.

В облкомприроды завершено расследование факта несанкционированного сброса отходов на почву. В итоге в отношении ИП Нечаев составлен протокол по ст. 8.2 КоАП РФ и назначен штраф 50 тысяч рублей. Кроме того, виновному выдано представление, обязывающее его в месячный срок устранить причины нарушений. По материалам облкомприроды мировой суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 4 тысячи рублей.

Мероприятия по ликвидации этой свалки проводятся в рамках реализации дорожной карты по ликвидации несанкционированных свалок на территории Городищенского района Волгоградской области. Поскольку до настоящего времени решение суда Нечаевым не исполнено, информация направлена в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области для принятия соответствующих мер.

Всего в 2017 году за нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в адрес виновных лиц вынесено более 600 постановлений и назначено более 7 млн. руб. штрафов.





Фото пресс-службы комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области В начале декабря в облкомприроды поступили жалобы от жителей Городищенского района на ухудшение качества атмосферного воздуха. Выехав на место, инспекторы зафиксировали многочисленные очаги возгорания и тления отходов, несанкционированно размещенных на земельном участке вблизи станции Орловка.Как рассказали в пресс-службе комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области, в 2014 году по решению суда свалка должна быть закрыта и ликвидирована владельцем участка – индивидуальным предпринимателем Нечаевым. Однако и сейчас здесь не прекращается прием отходов от различных организаций и физических лиц. В ходе инспекторских рейдов в этом году было задержано несколько водителей, которые сбрасывали строительный и бытовой мусор прямо на почву. В отношении виновных, в том числе в приеме отходов, экологи составляли административные протоколы, назначали штрафы, а также предъявляли расчеты вреда, нанесенного окружающей среде.В облкомприроды завершено расследование факта несанкционированного сброса отходов на почву. В итоге в отношении ИП Нечаев составлен протокол по ст. 8.2 КоАП РФ и назначен штраф 50 тысяч рублей. Кроме того, виновному выдано представление, обязывающее его в месячный срок устранить причины нарушений. По материалам облкомприроды мировой суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 4 тысячи рублей.Мероприятия по ликвидации этой свалки проводятся в рамках реализации дорожной карты по ликвидации несанкционированных свалок на территории Городищенского района Волгоградской области. Поскольку до настоящего времени решение суда Нечаевым не исполнено, информация направлена в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области для принятия соответствующих мер.Всего в 2017 году за нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в адрес виновных лиц вынесено более 600 постановлений и назначено более 7 млн. руб. штрафов.Фото пресс-службы комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области



