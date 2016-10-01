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НовостиВолгограда.ру » Общество » Экология » Хозяину городищенской свалки выписали сразу два штрафа
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