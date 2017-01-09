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В регионе выявили 3 случая незаконной вырубки хвойных деревьев

Сегодня, 12:44
Lopatin
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В регионе выявили 3 случая незаконной вырубки хвойных деревьевВсе предпраздничные дни сотрудники комитета лесного хозяйства Волгоградской области проводили рейды, выявляя случаи незаконной вырубки хвойных насаждений. Лесникам активно помогали правоохранители, представители органов местного самоуправления.
Факты незаконной рубки хвойных деревьев были выявлены в Урюпинском районе, сообщили в пресс-службе областной администрации. Составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители привлечены к административной ответственности.
Стоит отметить, что специально для новогодних праздников лесники Волгоградской области подготовили 15 тысяч лесных красавиц, которые украсили дома жителей региона. Сосны специально выращивались в Среднеахтубинском питомнике. Также заготовка молодых деревьев проводилась в лесничествах во время ухода за хвойными молодняками и прореживания зеленых массивов.
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