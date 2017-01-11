В наступивший Год экологии в регионе проведут более 2 500 мероприятий Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба облкомприроды, в 2017 году намечено открыть мусороперерабатывающий комплекс в Светлоярском районе Волгоградской области, ввести в эксплуатацию стационарный пост и передвижную лабораторию наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Волгограде, а также разработать и внедрить систему сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек у населения.

Отдельным разделом программы запланированы мероприятия, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, в том числе путем перехода крупнейших промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии. Так, например, на производственных площадках ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и Волжский абразивный завод запланировано провести модернизацию оборудования в целях сокращения объемов вредных выбросов в атмосферный воздух. Кроме того, в течение года планируется переиздать Красную книгу Волгоградской области (Растения и Животные) и создать единый банк данных о биологическом разнообразии региона: о видах растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области, а также охотничьих ресурсов.

В области экологического воспитания и просвещения комитетом природных ресурсов и экологии совместно с природными парками, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также вузами и общественными экологическими организациями в течение года будет проведено более 2 500 мероприятий. Во всех образовательных организациях состоятся тематические уроки, посвященные Году экологии в России, а также будут проведены конкурсы, выставки, фестивали, круглые столы, природоохранные акции и конференции, в том числе межрегионального уровня. Эта работа проводится субъектами России в рамках исполнения Указа Президента России «О проведении в Российской Федерации Года экологии». Накануне нового года в Волгоградской области был утвержден план мероприятий, охватывающих наиболее важные направления: обращение с отходами, нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, водное и лесное хозяйства, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.Как сообщает пресс-служба облкомприроды, в 2017 году намечено открыть мусороперерабатывающий комплекс в Светлоярском районе Волгоградской области, ввести в эксплуатацию стационарный пост и передвижную лабораторию наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Волгограде, а также разработать и внедрить систему сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек у населения.Отдельным разделом программы запланированы мероприятия, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, в том числе путем перехода крупнейших промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии. Так, например, на производственных площадках ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и Волжский абразивный завод запланировано провести модернизацию оборудования в целях сокращения объемов вредных выбросов в атмосферный воздух. Кроме того, в течение года планируется переиздать Красную книгу Волгоградской области (Растения и Животные) и создать единый банк данных о биологическом разнообразии региона: о видах растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области, а также охотничьих ресурсов.В области экологического воспитания и просвещения комитетом природных ресурсов и экологии совместно с природными парками, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также вузами и общественными экологическими организациями в течение года будет проведено более 2 500 мероприятий. Во всех образовательных организациях состоятся тематические уроки, посвященные Году экологии в России, а также будут проведены конкурсы, выставки, фестивали, круглые столы, природоохранные акции и конференции, в том числе межрегионального уровня.



