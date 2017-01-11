Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

» » » В наступивший Год экологии в регионе проведут более 2 500 мероприятий

В наступивший Год экологии в регионе проведут более 2 500 мероприятий

Сегодня, 09:41
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В наступивший Год экологии в регионе проведут более 2 500 мероприятийЭта работа проводится субъектами России в рамках исполнения Указа Президента России «О проведении в Российской Федерации Года экологии». Накануне нового года в Волгоградской области был утвержден план мероприятий, охватывающих наиболее важные направления: обращение с отходами, нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, водное и лесное хозяйства, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.
Как сообщает пресс-служба облкомприроды, в 2017 году намечено открыть мусороперерабатывающий комплекс в Светлоярском районе Волгоградской области, ввести в эксплуатацию стационарный пост и передвижную лабораторию наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Волгограде, а также разработать и внедрить систему сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек у населения.
Отдельным разделом программы запланированы мероприятия, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, в том числе путем перехода крупнейших промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии. Так, например, на производственных площадках ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и Волжский абразивный завод запланировано провести модернизацию оборудования в целях сокращения объемов вредных выбросов в атмосферный воздух. Кроме того, в течение года планируется переиздать Красную книгу Волгоградской области (Растения и Животные) и создать единый банк данных о биологическом разнообразии региона: о видах растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области, а также охотничьих ресурсов.
В области экологического воспитания и просвещения комитетом природных ресурсов и экологии совместно с природными парками, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также вузами и общественными экологическими организациями в течение года будет проведено более 2 500 мероприятий. Во всех образовательных организациях состоятся тематические уроки, посвященные Году экологии в России, а также будут проведены конкурсы, выставки, фестивали, круглые столы, природоохранные акции и конференции, в том числе межрегионального уровня.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

За негативное воздействие на окружающую среду придется раскошелиться

Власти Волгограда и области ведут работу по увеличению сбора платежей за негативное воздействие на окружающую среду

В День эколога прошла презентация доклада «О состоянии окружающей среды Волгоградской области»

В Краснослободске функционирует новый стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

В Волгоградской области проходит Первая Всероссийская конференция по ведению региональных Красных книг

Увеличивается необходимость сохранения редких видов растений

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги