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НовостиВолгограда.ру » Общество » Экология » В наступивший Год экологии в регионе проведут более 2 500 мероприятий
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, на каких условиях российская делегация может вернуться к работе в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.
Минобороны: в Сирии российские летчики действуют профессионально
Российские летчики действуют очень профессионально, соблюдая все меры безопасности, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Песков призвал «выйти из пике санкционной риторики»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, передает РИА "Новости". Таким образом он прокомментировал сообщения о новых ...