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НовостиВолгограда.ру » Общество » Экология » В Волгограде за 2 года избавятся от 50-летней свалки в Кировском районе
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А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года и направился в Пекин. Вскоре после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. На борту самолета находились ...
Захарова назвала подборку CNN высказываний Трампа о России «истерикой»
Ранее 17 января на сайте телеканала CNN была опубликована подборка фрагментов интервью Трампа, которые он давал до вступления в президентскую гонку. В них избранный глава США называл Россию «самой ...
На Украине решили сменить угрожающие независимости названия портов
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян распорядился в рамках закона о декоммунизации сменить названия морских портов, железнодорожных станций и других объектов, которые угрожают независимости ...