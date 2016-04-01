В Волгограде за 2 года избавятся от 50-летней свалки в Кировском районе Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как пояснили в региональном комитете природных ресурсов и экологии, объект включен в перечень мероприятий национального проекта «Чистая страна». На ликвидацию свалки площадью 38 гектаров будет направлено порядка 800 миллионов рублей.

Закрытый полигон, возраст которого более 50 лет, расположен на территории промышленной зоны Кировского района. Десятилетиями здесь складировались отходы производства в виде опилок и стружечной массы с мебельной фабрики. Старая свалка часто дымится, и продукты горения загрязняют воздух.

Напомним, 2017-й объявлен Президентом России Годом экологии. Рекультивация объекта в Кировском районе — очередной шаг по наведению порядка в сфере обращения с отходами, реализации комплексного подхода к решению экологических проблем. В ближайшие два года с территории свалки в Кировском районе Волгограда планируется вывезти на действующие полигоны полтора миллиона кубометров производственного и бытового мусора, сообщает пресс-служба областной администрации.Как пояснили в региональном комитете природных ресурсов и экологии, объект включен в перечень мероприятий национального проекта «Чистая страна». На ликвидацию свалки площадью 38 гектаров будет направлено порядка 800 миллионов рублей.Закрытый полигон, возраст которого более 50 лет, расположен на территории промышленной зоны Кировского района. Десятилетиями здесь складировались отходы производства в виде опилок и стружечной массы с мебельной фабрики. Старая свалка часто дымится, и продукты горения загрязняют воздух.Напомним, 2017-й объявлен Президентом России Годом экологии. Рекультивация объекта в Кировском районе — очередной шаг по наведению порядка в сфере обращения с отходами, реализации комплексного подхода к решению экологических проблем.



