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Экологи предложили в Волгограде заменить тополя другими деревьями

Сегодня, 18:59
Lopatin
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Экологи предложили в Волгограде заменить тополя другими деревьямиВо вторник, 17 января, состоялась встреча директора Волгоградского филиала ФБУ «Рослесозащиты» Валерия Юрченко с руководством областного центра – главой Волгограда Андреем Косолаповым и главой администрации города Виталием Лихачевым. На совещании рассматривался ряд вопросов экологического характера, требующих скорейшего разрешения.

Как сообщили в пресс-службе областного Центра защиты леса, в числе поднятых проблем – вспышка ильмового листоеда-вредителя, поставившего под угрозу гибели большую часть вязов, являющихся доминирующей породой Волгограда.

Экологи обращают внимание властей на необходимость замены устаревших основных пород деревьев города на адаптированные к волгоградскому климату зеленые насаждения. В первую очередь, заменить тополя, которые пушат в летний период и доставляют неудобство горожанам, страдающим аллергией.

Также Валерий Юрченко предложил городским властям рассмотреть возможность создания в регионе филиала Никитского ботанического сада, что повысит эстетическую привлекательность города-героя и позволит горожанам и гостям Волгограда получить удовольствие от разнообразия и красоты зеленого убранства.

Итогом встречи стало понимание, что в город пришла команда, готовая конструктивно решать проблемы, заинтересованная в облагораживании, благоустройстве и озеленении Волгограда.


Фото пресс-службы Центра защиты леса Волгоградской области.
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