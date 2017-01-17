Экологи предложили в Волгограде заменить тополя другими деревьями Просмотров: 0 Комментариев: 0



Как сообщили в пресс-службе областного Центра защиты леса, в числе поднятых проблем – вспышка ильмового листоеда-вредителя, поставившего под угрозу гибели большую часть вязов, являющихся доминирующей породой Волгограда.



Экологи обращают внимание властей на необходимость замены устаревших основных пород деревьев города на адаптированные к волгоградскому климату зеленые насаждения. В первую очередь, заменить тополя, которые пушат в летний период и доставляют неудобство горожанам, страдающим аллергией.



Также Валерий Юрченко предложил городским властям рассмотреть возможность создания в регионе филиала Никитского ботанического сада, что повысит эстетическую привлекательность города-героя и позволит горожанам и гостям Волгограда получить удовольствие от разнообразия и красоты зеленого убранства.



Итогом встречи стало понимание, что в город пришла команда, готовая конструктивно решать проблемы, заинтересованная в облагораживании, благоустройстве и озеленении Волгограда.





Фото пресс-службы Центра защиты леса Волгоградской области. Во вторник, 17 января, состоялась встреча директора Волгоградского филиала ФБУ «Рослесозащиты» Валерия Юрченко с руководством областного центра – главой Волгограда Андреем Косолаповым и главой администрации города Виталием Лихачевым. На совещании рассматривался ряд вопросов экологического характера, требующих скорейшего разрешения.Как сообщили в пресс-службе областного Центра защиты леса, в числе поднятых проблем – вспышка ильмового листоеда-вредителя, поставившего под угрозу гибели большую часть вязов, являющихся доминирующей породой Волгограда.Экологи обращают внимание властей на необходимость замены устаревших основных пород деревьев города на адаптированные к волгоградскому климату зеленые насаждения. В первую очередь, заменить тополя, которые пушат в летний период и доставляют неудобство горожанам, страдающим аллергией.Также Валерий Юрченко предложил городским властям рассмотреть возможность создания в регионе филиала Никитского ботанического сада, что повысит эстетическую привлекательность города-героя и позволит горожанам и гостям Волгограда получить удовольствие от разнообразия и красоты зеленого убранства.Итогом встречи стало понимание, что в город пришла команда, готовая конструктивно решать проблемы, заинтересованная в облагораживании, благоустройстве и озеленении Волгограда.



