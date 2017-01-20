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» » » В январе в регионе заработают 5 обновленных постов наблюдения за воздухом

В январе в регионе заработают 5 обновленных постов наблюдения за воздухом

Сегодня, 11:41
Lopatin
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В январе в регионе заработают 5 обновленных постов наблюдения за воздухомДо конца января этого года облкомприроды после ремонта введет в эксплуатацию пять обновленных автоматизированных стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.
Как сообщили в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области, в декабре измерительное оборудование постов, расположенных в Волгограде, Волжском и Краснослободске, прошло диагностику и техническое обслуживание. Проведенные работы позволят получать достоверную информацию о содержании в зоне действия этих постов загрязняющих веществ – таких, как оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород – и использовать их для актуальной оценки состояния воздуха.
На территории Волгоградской области сформирована система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, включающая 16 постов, 8 из которых находятся на балансе облкомприроды. Посты функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное получение информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха и метеопараметрах. Данные, поступающие от постов, направляются органам власти, органам местного самоуправления, организациям, а также доводятся до населения региона.


Фото пресс-службы комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области.
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