В январе в регионе заработают 5 обновленных постов наблюдения за воздухом Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области, в декабре измерительное оборудование постов, расположенных в Волгограде, Волжском и Краснослободске, прошло диагностику и техническое обслуживание. Проведенные работы позволят получать достоверную информацию о содержании в зоне действия этих постов загрязняющих веществ – таких, как оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород – и использовать их для актуальной оценки состояния воздуха.

На территории Волгоградской области сформирована система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, включающая 16 постов, 8 из которых находятся на балансе облкомприроды. Посты функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное получение информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха и метеопараметрах. Данные, поступающие от постов, направляются органам власти, органам местного самоуправления, организациям, а также доводятся до населения региона.





Фото пресс-службы комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области. До конца января этого года облкомприроды после ремонта введет в эксплуатацию пять обновленных автоматизированных стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.Как сообщили в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области, в декабре измерительное оборудование постов, расположенных в Волгограде, Волжском и Краснослободске, прошло диагностику и техническое обслуживание. Проведенные работы позволят получать достоверную информацию о содержании в зоне действия этих постов загрязняющих веществ – таких, как оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород – и использовать их для актуальной оценки состояния воздуха.На территории Волгоградской области сформирована система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, включающая 16 постов, 8 из которых находятся на балансе облкомприроды. Посты функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное получение информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха и метеопараметрах. Данные, поступающие от постов, направляются органам власти, органам местного самоуправления, организациям, а также доводятся до населения региона.



