В Волжском возводят первый в регионе комплекс по переработке мусора Просмотров: 7 Комментариев: 0

На сегодняшний день на площадке завершается возведение основного корпуса и монтаж технологического оборудования отечественного производства. Новый комплекс сможет принимать до 400 тысяч тонн мусора в год. На предприятии будет создано 200 рабочих мест.

Как пояснили в группе компаний «Чистый город», после сортировки мусор будет не сжигаться, а перерабатываться. Кроме того, закуплено оснащение для обезвреживания медицинских и биологических отходов, уничтожения неликвидной продукции, утилизации строительного мусора.

Стоит добавить, что аналогичный мусороперерабатывающий комплекс строится и в Светлоярском районе. Вторсырье будет поступать на предприятия не только из волгоградского региона, а также из Астраханской области и Калмыкии.





Фото РИАЦ. В городе Волжском реализуется инвестиционный проект по строительству первого в регионе многофункционального мусороперерабатывающего комплекса. Ввод объекта в эксплуатацию намечен в 2017 году, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.На сегодняшний день на площадке завершается возведение основного корпуса и монтаж технологического оборудования отечественного производства. Новый комплекс сможет принимать до 400 тысяч тонн мусора в год. На предприятии будет создано 200 рабочих мест.Как пояснили в группе компаний «Чистый город», после сортировки мусор будет не сжигаться, а перерабатываться. Кроме того, закуплено оснащение для обезвреживания медицинских и биологических отходов, уничтожения неликвидной продукции, утилизации строительного мусора.Стоит добавить, что аналогичный мусороперерабатывающий комплекс строится и в Светлоярском районе. Вторсырье будет поступать на предприятия не только из волгоградского региона, а также из Астраханской области и Калмыкии.



