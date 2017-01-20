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» » » В Волжском возводят первый в регионе комплекс по переработке мусора

В Волжском возводят первый в регионе комплекс по переработке мусора

Сегодня, 16:10
Lopatin
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В Волжском возводят первый в регионе комплекс по переработке мусораВ городе Волжском реализуется инвестиционный проект по строительству первого в регионе многофункционального мусороперерабатывающего комплекса. Ввод объекта в эксплуатацию намечен в 2017 году, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
На сегодняшний день на площадке завершается возведение основного корпуса и монтаж технологического оборудования отечественного производства. Новый комплекс сможет принимать до 400 тысяч тонн мусора в год. На предприятии будет создано 200 рабочих мест.
Как пояснили в группе компаний «Чистый город», после сортировки мусор будет не сжигаться, а перерабатываться. Кроме того, закуплено оснащение для обезвреживания медицинских и биологических отходов, уничтожения неликвидной продукции, утилизации строительного мусора.
Стоит добавить, что аналогичный мусороперерабатывающий комплекс строится и в Светлоярском районе. Вторсырье будет поступать на предприятия не только из волгоградского региона, а также из Астраханской области и Калмыкии.


Фото РИАЦ.
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