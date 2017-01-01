В Волгоградской области лесники начали заготавливать снег на весну Просмотров: 69 Комментариев: 0 Специалисты лесничеств и лесопожарного центра Волгоградской области в январе приступили к заготовке снега.

Как пояснили в комитете лесного хозяйства области, эта ежегодная работа необходима, чтобы весной при проведении посадки леса хранить сеянцы в снегу.

На сегодняшний день на территории Алексеевского, Арчединского, Даниловского, Калачевского, Котовского, Михайловского, Подтелковского, Серафимовичского и Урюпинского лесничеств заготовлено около 70 куб. м. снега,

Весной 2017 года в Волгоградской области запланированы лесовосстановительные мероприятия на площади 1000 гектаров. Посадка сеянцев с открытой корневой системой на территории региона ввиду особых климатических условий ограничена временем.

Главная задача лесоводов – обеспечить выполнение работ по посадке и посеву лесных насаждений в полном объеме и с хорошим качеством в оптимальные агротехнические сроки. Специалисты лесничеств и лесопожарного центра Волгоградской области в январе приступили к заготовке снега.Как пояснили в комитете лесного хозяйства области, эта ежегодная работа необходима, чтобы весной при проведении посадки леса хранить сеянцы в снегу.На сегодняшний день на территории Алексеевского, Арчединского, Даниловского, Калачевского, Котовского, Михайловского, Подтелковского, Серафимовичского и Урюпинского лесничеств заготовлено около 70 куб. м. снега,Весной 2017 года в Волгоградской области запланированы лесовосстановительные мероприятия на площади 1000 гектаров. Посадка сеянцев с открытой корневой системой на территории региона ввиду особых климатических условий ограничена временем.Главная задача лесоводов – обеспечить выполнение работ по посадке и посеву лесных насаждений в полном объеме и с хорошим качеством в оптимальные агротехнические сроки.



