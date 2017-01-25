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Коммунальщиков из Ленинского района оштрафовали за слив отходов

Сегодня, 14:30
Lopatin
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Коммунальщиков из Ленинского района оштрафовали за слив отходовВ Ленинском районе в ходе рейда инспекторов областного комитета природных ресурсов и экологии был задержан водитель МУП ЖКХ «Заплавное», который сливал на землю отходы из ассенизаторской машины.
Как рассказали в пресс-службе облкомприроды, недалеко от трансформаторной подстанции села Заплавное водитель сбросил с автомобиля «ЗИЛ» прямо на почву пять кубометров жидких бытовых отходов. По решению Арбитражного суда Волгоградской области, за допущенное нарушение муниципальному предприятию ЖКХ «Заплавное» назначен штраф в размере 110 тысяч рублей и выдано представление, обязывающее не допускать повторения подобных случаев.
Кроме того, инспекторами облкомприроды был рассчитан и предъявлен коммунальщикам ущерб, нанесенный почвам действиями водителя-ассенизатора. На днях областной арбитражный суд обязал МУП ЖКХ «Заплавное» выплатить в доход государства 32,5 тысячи рублей.
В облкомприроды напомнили, что сегодня в регионе для приема и обработки жидких отходов существует сеть сливных станций. Услуга по транспортировке жидких отходов в эти специализированные места уже оплачена гражданами и организациями в рамках соответствующих договоров с организациями-транспортировщиками и индивидуальными предпринимателями. Однако нередко ассенизаторы, экономя деньги на ГСМ, прием и обработку таких отходов, сливают их непосредственно на почву или в канализацию. Такие факты выявляются в ходе экологических рейдов и по обращениям граждан. В прошлом году за самовольное подключение к системам централизованного водоотведения инспекторами облкомприроды в адрес нарушителей вынесено 190 постановлений и штрафов на общую сумму около 280 тысяч рублей. За сброс жидких бытовых отходов на почву предъявлено 10 ущербов общей стоимостью 3,5 миллиона рублей.
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