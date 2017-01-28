В Волго-Ахтубинской пойме расчистят несколько озер и ериков Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как пояснили в комитете природных ресурсов и экологии, необходимость в этом назрела давно — водоемы замусорены и заболочены. В результате во время половодья замедляется приток воды, что приводит к уменьшению разнообразия растительного и животного мира. Например, в пик половодья ерик Чайка заполняется водой лишь на 50-60%.

Для исправления ситуации запланировано углубление дна, очистка водных объектов от чужеродных растений, выпуск молоди рыб. Восстановительные работы рассчитаны на три года.

Также в этом году в волгоградском регионе продолжится расчистка ерика Аверкин: специалистам предстоит освободить от донных отложений 4,8 километров русла. На сегодняшний день в Волгоградской области уже восстановлены ерики Дегтярный, Нарезной, Жерновой, Дударев, проведена экологическая реабилитация ерика Каширин, сообщили в пресс-службе облкомприроды. С наступлением тепла в Волго-Ахтубинской пойме специалисты приступят к расчистке пяти водных объектов – озер Проклятое, Камышистое, Кружное, а также ериков Чайка и Старый Каширин.Как пояснили в комитете природных ресурсов и экологии, необходимость в этом назрела давно — водоемы замусорены и заболочены. В результате во время половодья замедляется приток воды, что приводит к уменьшению разнообразия растительного и животного мира. Например, в пик половодья ерик Чайка заполняется водой лишь на 50-60%.Для исправления ситуации запланировано углубление дна, очистка водных объектов от чужеродных растений, выпуск молоди рыб. Восстановительные работы рассчитаны на три года.Также в этом году в волгоградском регионе продолжится расчистка ерика Аверкин: специалистам предстоит освободить от донных отложений 4,8 километров русла. На сегодняшний день в Волгоградской области уже восстановлены ерики Дегтярный, Нарезной, Жерновой, Дударев, проведена экологическая реабилитация ерика Каширин, сообщили в пресс-службе облкомприроды.



