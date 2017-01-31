Суд лишил волгоградца ружья за незаконное убийство трех лысух Просмотров: 64 Комментариев: 0

Как рассказали в облкомприроды, инспектором был тут же составлен протокол об административном правонарушении. А так как гражданин использовал при охоте моторную лодку, дело приобрело формальные признаки уголовного преступления, предусмотренные ст. 258 УК РФ. Поэтому материалы были переданы в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В результате было возбуждено уголовное дело.

Накануне мировой суд признал гражданина виновным в незаконной добыче трех лысух. Кроме того, что мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей, он еще лишен права на ношение и хранение оружия в течение года.

Как отметили в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области, в прошлом году на территории региона было выявлено более 1 200 фактов незаконной охоты, виновным предъявлены штрафы на общую сумму, превышающую 1,3 миллиона рублей. В прошлом году во время рейда на территории охотничьего хозяйства Варваровское на Береславском водохранилище госохотинспекторами облкомприроды был задержан гражданин, который с ружьем охотился на уток, используя моторную лодку. К этому моменту он уже успел подстрелить трех лысух.Как рассказали в облкомприроды, инспектором был тут же составлен протокол об административном правонарушении. А так как гражданин использовал при охоте моторную лодку, дело приобрело формальные признаки уголовного преступления, предусмотренные ст. 258 УК РФ. Поэтому материалы были переданы в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В результате было возбуждено уголовное дело.Накануне мировой суд признал гражданина виновным в незаконной добыче трех лысух. Кроме того, что мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей, он еще лишен права на ношение и хранение оружия в течение года.Как отметили в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области, в прошлом году на территории региона было выявлено более 1 200 фактов незаконной охоты, виновным предъявлены штрафы на общую сумму, превышающую 1,3 миллиона рублей.



