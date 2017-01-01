Экологи региона начали проверять готовность рек к весеннему паводку



Как пояснили в облкомприроды, экологи оценят пропускную способность рек, проверят наличие наледи, измерят толщину льда и снежного покрова, особое внимание будет уделено состоянию гидротехнических сооружений. Водные сооружения, вызывающие опасения, будут взяты под особый контроль. Главам муниципальных районов, сельских поселений и городских округов будут даны рекомендации по обеспечению безопасности населения.



Обследования уже проведены в Алексеевском, Жирновском, Кумылженском, Киквидзенском, Камышинском, Михайловском, Котовском, Фроловском, Чернышковском, Новоаннинском и Еланском районах. В ближайшее время они продолжатся в Клетском, Иловлинском, Октябрьском, Старополтавском и Ольховском районах.









Фото комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области. В течение февраля специалисты комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области проведут в регионе обследование рек, гидротехнических сооружений и береговых линий с целью выявить препятствия для свободного прохождения паводковых вод.Как пояснили в облкомприроды, экологи оценят пропускную способность рек, проверят наличие наледи, измерят толщину льда и снежного покрова, особое внимание будет уделено состоянию гидротехнических сооружений. Водные сооружения, вызывающие опасения, будут взяты под особый контроль. Главам муниципальных районов, сельских поселений и городских округов будут даны рекомендации по обеспечению безопасности населения.Обследования уже проведены в Алексеевском, Жирновском, Кумылженском, Киквидзенском, Камышинском, Михайловском, Котовском, Фроловском, Чернышковском, Новоаннинском и Еланском районах. В ближайшее время они продолжатся в Клетском, Иловлинском, Октябрьском, Старополтавском и Ольховском районах.



