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Экологи региона начали проверять готовность рек к весеннему паводку

Сегодня, 10:14
Lopatin
Экологи региона начали проверять готовность рек к весеннему паводкуВ течение февраля специалисты комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области проведут в регионе обследование рек, гидротехнических сооружений и береговых линий с целью выявить препятствия для свободного прохождения паводковых вод.

Как пояснили в облкомприроды, экологи оценят пропускную способность рек, проверят наличие наледи, измерят толщину льда и снежного покрова, особое внимание будет уделено состоянию гидротехнических сооружений. Водные сооружения, вызывающие опасения, будут взяты под особый контроль. Главам муниципальных районов, сельских поселений и городских округов будут даны рекомендации по обеспечению безопасности населения.

Обследования уже проведены в Алексеевском, Жирновском, Кумылженском, Киквидзенском, Камышинском, Михайловском, Котовском, Фроловском, Чернышковском, Новоаннинском и Еланском районах. В ближайшее время они продолжатся в Клетском, Иловлинском, Октябрьском, Старополтавском и Ольховском районах.




Фото комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области.
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