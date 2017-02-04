В Волжском будут сажать каштаны и липы, которые растут до 400 лет



Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, большое количество деревьев в Волжском, к сожалению, отжили свой срок. В жарком климате на глинистой почве тополя, березы и вязы доживают до 50 лет, после чего растения гибнут. Но есть породы деревьев, для которых климат нашего региона считается благоприятным. Например, каштаны и липы растут до 400 лет. «Именно эти породы деревьев мы будем преимущественно высаживать», – отметил глава города Игорь Воронин.



В 2017 году запланирована реконструкция зеленых насаждений, расположенных в начале города на проспекте Ленина от знака «Волжский» до улицы Логинова, а также на площади Свердлова. Озеленители будут высаживать большемеры (подрощённые саженцы высотой от двух метров) в тех местах, где уже имеется поливочный водопровод.



Реконструкцию зеленого фонда специалисты собираются проводить с использованием современных технологий и методов озеленения, учитывающих природно-климатические особенности нашего региона. Ставка делается на систему «стаканного» полива. При таком подходе вода поступает от центральной трубы по ответвлениям к каждой лунке, затем наполняет специальные подземные емкости («стаканы»), которые питают корни растения. Вода не испаряется и не создает излишнее увлажнение. Приживаемость растений при «стаканном поливе» составляет почти 100%. Для быстрой адаптации саженцев специалисты на месте высадки изымают старый грунт и засыпают лунку питательным грунтом, отмечают в пресс-службе мэрии Волжского. В городе Волжском продолжится начатая в прошлом году реконструкция зеленого фонда. При этом озеленители в основном будут использовать породы деревьев, устойчивые к местным климатическим условиям.Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, большое количество деревьев в Волжском, к сожалению, отжили свой срок. В жарком климате на глинистой почве тополя, березы и вязы доживают до 50 лет, после чего растения гибнут. Но есть породы деревьев, для которых климат нашего региона считается благоприятным. Например, каштаны и липы растут до 400 лет. «Именно эти породы деревьев мы будем преимущественно высаживать», – отметил глава города Игорь Воронин.В 2017 году запланирована реконструкция зеленых насаждений, расположенных в начале города на проспекте Ленина от знака «Волжский» до улицы Логинова, а также на площади Свердлова. Озеленители будут высаживать большемеры (подрощённые саженцы высотой от двух метров) в тех местах, где уже имеется поливочный водопровод.Реконструкцию зеленого фонда специалисты собираются проводить с использованием современных технологий и методов озеленения, учитывающих природно-климатические особенности нашего региона. Ставка делается на систему «стаканного» полива. При таком подходе вода поступает от центральной трубы по ответвлениям к каждой лунке, затем наполняет специальные подземные емкости («стаканы»), которые питают корни растения. Вода не испаряется и не создает излишнее увлажнение. Приживаемость растений при «стаканном поливе» составляет почти 100%. Для быстрой адаптации саженцев специалисты на месте высадки изымают старый грунт и засыпают лунку питательным грунтом, отмечают в пресс-службе мэрии Волжского.



